Etats-Unis : Le changement climatique nécessite des mesures d'atténuation plus urgentes - Dirigeants africains

22 Septembre 2017

NEW YORK, Etats-Unis, 22 septembre (Infosplusgabon) - En évoquant la dernière série d'ouragans dévastateurs, les dirigeants africains - des petits Etats insulaires aux grands pays enclavés - ont pris la parole à l'Assemblée Générale des Nations Unies, jeudi, pour appeler à des mesures urgentes afin de limiter les effets du changement climatique.

"Nous invitons la communauté internationale non seulement à répondre généreusement aux appels de ces pays à les soutenir, mais également à prendre beaucoup plus au sérieux la nécessité d'intensifier l'action urgente requise pour prévenir, se préparer, s'adapter et se remettre des catastrophes de plus en plus destructrices liées au climat", a déclaré le président des Seychelles, Danny Faure, en citant les pays récemment touchés.

"Les pensées du gouvernement et du peuple des Seychelles vont aux millions de personnes en Asie du Sud-Est, en Afrique, aux Etats-Unis et au Mexique et à nos frères et soeurs des îles des Caraïbes qui ont subi des pertes inimaginables suite à des inondations, des ouragans et d'autres conditions météorologiques extrêmes, ces derniers mois", a-t-il déclaré au débat de la 72ème Assemblée Générale.

D'après un communiqué de l'ONU, M. Faure a préconisé une approche inclusive afin d'accélérer la mise en oeuvre de l'Accord de Paris sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatique. "D'après les derniers rapports scientifiques, toutes les parties prenantes doivent s'impliquer si la communauté internationale veut véritablement intensifier notre action collective pour le climat et atteindre ses objectifs", a-t-il souligné.

Le vice-président du Botswana, Mokgweetsi Eric Masisi, a invité les Etats-Unis à revoir leur décision de se retirer de l'Accord de Paris. "Comme vous en êtes conscients, le défi du changement climatique nécessite une action collective et aucun pays ne peut relever seul ce défi", a-t-il affirmé.

"C'est comme si les récents ouragans et leurs effets dévastateurs ont eu lieu pour rappeler à l'administration américaine que le changement climatique est une réalité", a-t-il ajouté, en soulignant que les effets néfastes du changement climatique réduisaient les capacités de tous les pays à atteindre un développement durable.

Les dirigeants ont également évoqué d'autres questions d'un intérêt mondial, comme le terrorisme, le programme nucléaire de la Corée du Nord et la nécessité d'élargir le Conseil de Sécurité de 15 membres avec une représentation permanente de l'Afrique pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD) qui visent à tirer des centaines de millions de personnes de la pauvreté, de la faim et des fléaux sociaux d'ici 2030.

Le président de Sao Tome et Principe, Evaristo do Espirito Santo Carvalho a déploré que le financement des mesures d'atténuation du changement climatique ne soit pas soutenu par la communauté internationale.

"Des accords de coopération doivent être passés avec des financements ambitieux pour le climat tout en assurant un transfert de technologie plus efficace des pays les plus développés", a-t-il déclaré.

"Combattre le phénomène du changement climatique est peut-être l'objectif le plus complexe pour lequel toute l'humanité doit intervenir. Le succès de cette lutte est peut-être l'héritage le plus important que nous pouvons laisser aux générations futures".

Le Premier ministre mauricien, Pravind Kumar Jugnauth a indiqué que la lutte contre le changement climatique était essentielle pour la mise en oeuvre réussie de l'Agenda 2030 des objectifs de développement durable (ODD) visant à éliminer une série de maux sociaux, comme la faim, la pauvreté et le manque d'accès à l'éducation et aux soins de santé.

"Avec le nombre croissant et l'intensité des catastrophes liées au climat - tempêtes, sécheresses, inondations, éclairs, pour ne citer que celles-ci - il serait naïf de notre part de ne pas prendre en considération le changement climatique", a-t-il déclaré.

Limiter les effets du changement climatique va nécessiter des efforts et des ressources importants, en particulier pour les petits Etats insulaires. "Tout en nous félicitant des promesses généreuses faites jusqu'ici, y compris celles portant sur la création d'un Fonds vert pour le climat, nous devons rationaliser et simplifier les procédures pour que ces Etats aient accès à ces fonds, en particulier à la lumière des récents événements".

Le Premier ministre bissau-guinéen, Umaro Sissoco Embaló a, pour sa part, estimé que les menaces du changement climatique sont d'une "ampleur planétaire avec des perspectives et conséquences effrayantes".

Sur la situation dans son propre pays, qui a connu une période trouble, il a déclaré : "Nous traversons encore une période de défis institutionnels.... Ces défis sont liés au fonctionnement de certaines de nos principales institutions politiques, à savoir le parlement et le gouvernement.

"Mais c'est avec une profonde gravité que je vous informe que la paix civile règne dans mon pays. Il n'y a pas de cas de violations des droits humains qui méritent que l'on s'en plaignent ou que l'on s'en inquiètent".

Le Premier ministre du Togo, Selom Komi Klassou a insisté sur la nécessité de mettre en oeuvre l'accord de Paris, ainsi que les ODD.

Les défis que notre monde doit relever ont un véritable impact sur le développement de l'Afrique", a-t-il souligné. "Et l'un des impératifs, afin d'éviter d'y être confrontés directement, reste la transformation économique du continent.

"Nous réalisons que cette transformation dépend, tout d'abord de la responsabilité de l'élite africaine, mais la solidarité internationale est un préalable", a-t-il ajouté. "Les investissements doivent être augmentés dans les domaines de la science, de l'industrie, de l'agro-business et de la technologie de pointe".

