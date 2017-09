États-Unis: une action mondiale maintient la famine à distance, mais ne parvient pas endiguer les souffrances, selon le patron de l'ONU

22 Septembre 2017

NEW YORK, États-Unis (PANA) – Près de sept mois après l'appel d'urgence lancé par les Nations Unies pour combattre la menace de la famine au Soudan du Sud, en Somalie, au nord-est du Nigeria et au Yémen, des efforts mondiaux ont maintenu la famine à distance, mais des millions de personnes meurent en cet instant même, a annoncé, jeudi, le Secrétaire général, António Guterres.

“Tenir la famine à distance ne signifie pas tenir la souffrance à distance”, a déclaré M. Guterres lors d'une réunion de haut niveau sur la prévention et la réponse contre la famine, organisée par le Bureau ds Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA) et la Banque mondiale.

“Ainsi des millions et des millions de personnes souffrent et sont confrontées à l'insécurité alimentaire et des personnes sont en train de mourir en ce moment même”, a-t-il ajouté selon un communiqué de l'ONU.

Le Secrétaire général a souligné que depuis l'appel pour l'action en février, 60% des 4,9 milliards de dollars américains nécessaires pour couvrir les opérations humanitaires d'urgence ont été mobilisés.

Les organisations humanitaires et leurs partenaires ont distribué chaque mois à environ 30 millions de personnes une assistance en denrées de survie, en moyens de subsistance, en santé et pour l'accès à l'eau potable, à l'hygiène et à la nutrition, a-t-il ajouté.

Cependant, dans chacun de ces quatre pays, les besoins des populations ont augmenté depuis février.

Au Soudan du Sud, 6 millions de personnes sont actuellement confrontées à l'insécurité alimentaire, soit une augmentation d'un million et plus que la moitié de la population.

En Somalie, 3,1 millions de personnes ne peuvent plus assurer leurs repas quotidiens – soit une augmentation de 200.000 depuis le lancement de l'appel pour l'action.

Au Yémen, le théâtre de la plus grande crise humanitaire dans le monde, environ 17 millions de personnes sont confrontées à l'insécurité alimentaire, dont les 6,8 millions sont à un pas de la famine.

Et dans le Nord-Est du Nigeria, près de 5,2 millions de personnes sont confrontées à une grave insécurité alimentaire et ont besoin d'assistance d'urgence. Sur les 450.000 enfants qui vont souffrir, cette année, d'une malnutrition sévère, un sur cinq va probablement mourir par manque de traitement spécialisé.

Malheureusement, malgré la générosité de certains bailleurs, 1,8 milliard de dollars américains sont encore nécessaires et ce chiffre va augmenter d'ici la fin de l'année, a indiqué M. Guterres.

L'aide humanitaire sauve des vies humaines, mais la solution à long terme dépend de la mise à terme et de la prévention des conflits, un facteur très important derrière ces crises, a-t-il ajouté.

Prenant la parole, également, au cours de cette année, Mark Lowcock, sous-Secrétaire général chargé des Affaires humanitaires et coordonnateur de l'aide d'urgence qui a déclaré que l'attention de la communauté internationale doit être portée sur la tâche consistant à sauver des vies et à investir ensemble dans l'avenir comme le “risque de famine n'est pas tout à fait écarté”.

FIN/INFOSPLUSGABON/MOI/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon