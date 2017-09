Egypte : Démarrage ce vendredi de la première édition du festival du cinéma de ''Djouna''

22 Septembre 2017

LE CAIRE, Egypte, 22 septembre (Infosplusgabon) - La première édition du festival du cinéma de ''Djouna'' en Egypte démarre, vendredi soir, pour se poursuivre jusqu'au 29 septembre sur les côtes de la mer rouge, a annoncé, vendredi, une source proche des organisateurs.

Trois catégories de films vont participer à cette première édition du festival. Il s'agit des films de long métrage, de documentaires et de court métrage.

L'Etoile d'or, d'argent et de bronze vont récompenser les oeuvres primées en plus du prix du meilleur film arabe et les deux prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice.

Les organisateurs ont annoncé la création d'un comité international de concertation comprenant 10 sommités arabes et étrangères internationales dont le réalisateur syrien, Mohamed M'les, l'un des plus grands réalisateurs du monde arabe qui a obtenu de nombreux prix internationaux.

Plusieurs autres sommités du cinéma sont membres du comité dont le réalisateur mauritanien, Abderrahmane Sissako et l'allemande, Margarethe von Trotta, actrice, réalisatrice et scénariste de cinéma.

FIN/INFOSPLUSGABON/ALP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon