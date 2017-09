Plus de 400 millions de FCFA du gouvernement béninois pour assister les victimes des inondations

22 Septembre 2017

COTONOU, Bénin, 22 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois va débloquer 425.082.000 francs CFA pour assister les populations sinistrées suite aux dernières inondations qui ont affecté neuf communes du pays, a-t-on appris vendredi de source officielle.

Selon un communiqué publié à l'issue du Conseil des ministres, l’assistance du gouvernement aux populations sinistrées se fera en partenariat avec les ONG performantes présentes sur le terrain et l’assistance des autorités locales.

Neuf communes béninoises - Karimama, Malanville (nord-est), Zogbodomè, Zagnanado, Ouinhi (centre), Adjohoun, Bonou (sud-est), Athiémé et Grand-Popo (sud-ouest) - subissent les conséquences des crues liées à des pluies torrentielles que connait le Bénin depuis fin août dernier et qui ont causé des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants.

Selon le bilan publié par le gouvernement, les inondations ont fait sept morts par noyade - 5 à Malanville et 2 à Athiéme -, alors que 105 écoles et collèges sont inaccessibles, 735 habitations détruites ou inondées, 29 centres de Santé inaccessibles, plusieurs hectares de cultures emportés et le cheptel décimé en grande partie dans la plupart des localités.

La situation préoccupante des populations touchées par les inondations a amené le gouvernement à prendre des mesures urgentes, notamment l’assistance aux familles touchées, la prévention efficace des maladies hydriques dans les communes affectées et des dispositions pour la reprise des activités pédagogiques dans les zones sinistrées, l’assurance des besoins alimentaires et d’hébergement des populations en difficulté.

