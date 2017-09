Démarrage avant fin septembre à Tunis de la nouvelle session du dialogue inter-libyen

22 Septembre 2017

TUNIS, Tunisie, 22 septembre (Infosplusgabon) - Une nouvelle session du dialogue entre les deux commissions représentant, respectivement, la Chambre des représentants du peuple libyen (Parlement) et du Haut Conseil ďEtat démarre avant la fin de ce mois de septembre à Tunis, a-t-on appris vendredi de sources diplomatiques dans la capitale tunisienne.

La nouvelle session du dialogue a été décidée à la suite ďun accord politique entre les participants à la quatrième réunion du Comité de haut niveau de l'Union africaine chargé de la crise libyenne, tenue récemment à Brazzaville, sur la base de la feuille de route de la Mission des Nations unies en Libye, rappelle-t-on.

La nouvelle session du dialogue inter-libyen vise à la mise en place des amendements consensuels sur l'accord politique signé en décembre 2015 à Skhirat, au Maroc et à la réalisation, le plus rapidement possible, des préalables à l'adoption de la Constitution et pour la tenue des élections.

