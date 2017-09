La lutte contre le terrorisme doit s’inscrire dans une approche sous-régionale (Kaboré)

22 Septembre 2017

OUAGADOUGOU, Burkina Faso, 22 septembre (Infosplusgabon) - La lutte contre le terrorisme doit s’inscrire dans une approche sous-régionale, a déclaré jeudi, le président burkinabè, Roch Marc Christian Kaboré, devant l’Assemblée générale de l’Onu.

« La lutte contre le terrorisme est donc désormais une priorité nationale qui n’aura de succès que si elle s’inscrit, non seulement dans une approche sous-régionale, mais également et surtout dans une dynamique de développement économique des zones les plus vulnérables », a déclaré M. Kaboré.

Evoquant le cas de son pays régulièrement attaqué depuis 2015, M. Kaboré a souligné que « nous accordons une attention particulière au Nord de notre pays ».

« Nous y avons certes enregistré des succès sur le plan opérationnel, mais ceux-ci méritent d’être renforcés par un programme d’urgence d’investissement que nous avons récemment adopté, afin de réduire la vulnérabilité des populations, surtout les jeunes et les femmes », a-t-il dit.

Pour M. Kaboré, le terrorisme est aussi et surtout un fléau global, car « il frappe sans discrimination, il appelle une condamnation claire et ferme de tous et une réponse collective efficace faite de solidarité et de mutualisation de nos efforts et de nos moyens ».

« C’est la raison d’être du G5-Sahel, dont nous nous attelons à accélérer l’opérationnalisation, comme en témoigne l’inauguration, le 10 septembre dernier, du Centre de commandement de la Force du G5-Sahel à Sévaré, au Mali », a-t-il dit.

Cependant, au regard de la gravité de la situation dans la zone, a-t-il rappelé, « nous devons saisir l’occasion que nous offre l’examen du prochain rapport de suivi du Secrétaire général pour renforcer le mandat de la Force multinationale conjointe, en la dotant de moyens nécessaires pour réussir sa mission ».

