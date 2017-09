Le Maroc, invité d’honneur de la 2ème édition de la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest

22 Septembre 2017

OUAGADOUGOU, Burkina Faso, 22 septembre (Infosplusgabon) - Le Maroc a été choisi comme pays invité d’honneur de la 2ème édition de la Semaine des Activités Minières d’Afrique de l’Ouest (Samao) qui se tiendra du 28 au 30 Septembre 2017 à Ouagadougou, a annoncé le ministère en charge des Mines.

L’évènement est placé sous le patronage de Roch Marc Christian Kaboré, président du Faso, et se tient sous le thème « Quelles stratégies pour une meilleure intégration du secteur minier aux économies des pays africains ? », peut-on lire dans un communiqué du ministère des Mines.

Sont prévus au programme général de la Samao 2017, des conférences suivies de débats, des expositions, des rencontres B to B et des excursions sur des sites miniers et touristiques.

Un comité d’organisation est à pied d’œuvre pour la réussite de l’évènement et invite tous les acteurs de Ouagadougou et des autres localités du Burkina à se déplacer massivement pour assister à la cérémonie d’ouverture.

