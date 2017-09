Les initiatives de réconciliation en Libye passées en revue par Fayez al-Sarraj devant l'AG de l'Onu

22 Septembre 2017

NEW YORK, Etats-unis, 22 septembre (Infosplusgabon) - Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'union nationale, Fayez al-Sarraj, a passé en revue jeudi devant l'Assemblée générale des Nations unies, ses rencontres avec diverses parties "pour mettre fin à la division et unifier les rangs" et pour entamer un dialogue communautaire "afin d'élargir la base de la participation et du consensus".

Dans son discours, M. al-Sarraj a souligné qu'il a présenté une feuille de route pour sortir de la crise, en particulier à la suite de la poursuite de l'impasse et de la crise politique, notamment lorsque la présidence de la Chambre des représentants (Parlement) fait cavalier seul, et l'incapacité de la majorité à soutenir l'Accord politique et la réconciliation á jouer son rôle malgré leurs nombreuses tentatives.

M. al-Serraj a déclaré que son initiative "a été confirmée et soutenue lors de la rencontre de Saint-Cloud à Paris le mois dernier", remerciant le président français Emmanuel Macron pour le parrainage de cette déclaration conjointe et ses résultats.

Il a appelé tout le monde à aider la Libye "pour que ces arrangements et visions réussissent afin de calmer les souffrances des Libyens au lieu de dialogues, rencontres et initiatives qui nous plongent dans un cercle vicieux, ce qui est loin de constituer une solution réelle, efficace et finale".

