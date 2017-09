Mali: vers la ratification de l'accord de création de l'Alliance solaire internationale

21 Septembre 2017

BAMAKO, Mali, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement malien a adopté, mercredi, en conseil des ministres, des projets de texte relatifs à la ratification de l’Accord-cadre portant création de l’Alliance solaire internationale, signé à Marrakech, le 15 novembre 2016, et dont le but principal est d’installer d’ici 2030, mille gigawatts et d’investir mille milliards de dollars dans le secteur de l'énergie solaire, a appris, jeudi, de source officielle.

L’Alliance solaire internationale, dont le siège est basé en Inde, est une initiative lancée lors de la COP21 visant à augmenter de manière significative la production d’électricité solaire dans les 121 pays situés en totalité ou en partie entre les tropiques du Cancer et du Capricorne, pays en voie de développement pour la grande majorité.

Elle a pour vocation de constituer une plateforme de coopération entre ces pays à fort potentiel solaire et les pays développés disposant de technologies solaires avancées.

Son ambition est de réduire les coûts desdites technologies et de développer l’innovation et les financements en faveur des pays du Sud. A cet effet, elle travaillera en lien avec les organisations internationales comme l’Agence Internationale pour les Energies Renouvelables, l’Agence Internationale de l’Energie et avec des entreprises et investisseurs.

L’engagement pris par la Communauté internationale à travers l’Accord de Paris de limiter la hausse des températures à 1,5 degré Celsius implique nécessairement d’atteindre un mix énergétique mondial composée à 100% d’énergies renouvelables en 2050, rappelle-t-on.

La création de l’Alliance Solaire Internationale et la reconnaissance de l’énergie solaire comme richesse participent des efforts entrepris à l’échelle mondiale en matière de lutte contre le changement climatique.

L’Agence des Energies Renouvelables du Mali, en tant que point focal, bénéficiera de programmes pilotes financés par l’Alliance Solaire Internationale.

FIN/INFOSPLUSGABON/ITR/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon