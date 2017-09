Le Roi Mswati III du Swaziland s'engage devant l'Assemblée générale de l'ONU à mettre en oeuvre les ODD

21 Septembre 2017

NEW YORK, Etats-Unis, 21 septembre (Infosplusgabon) - Le Roi Mwsati III du Swaziland a fait part mercredi de l'engagement de son pays à mettre en œuvre les Objectifs de développement durable (ODD), tout en attirant l'attention sur les initiatives nationales visant à réaliser et localiser les objectifs mondiaux à travers la sensibilisation, les consultations et l'éducation à tous les niveaux.

"[Nous avons] également intégré les objectifs dans la Stratégie nationale de développement, qui a été mise à jour pour saisir ses liens avec les ODD et l'Agenda 2063 de l'Union africaine" a-t-il déclaré aux dirigeants de la planète présents à la 72ème Assemblée générale de l'ONU à New York.

Dans son discours, le Roi Mwsati II a également souligné l'urgence de répondre aux défis engendrés par le changement climatique, dont l'impact se traduit par l'apparition de sécheresses sévères, d'un nouveau type de peste, mais aussi d'ouragans, d'inondations et de coulées de boue.

"Nous exhortons les donateurs et toutes les nations, non seulement à tenir leur promesse concernant le "fonds vert", mais aussi à adopter des politique destinées à trouver un juste équilibre entre la production de produits essentiels et la viabilité de l'environnement pour protéger et préserver le monde pour les générations futures".

Le dirigeant swazi a également fait un bilan du développement social dans son pays, mettant en exergue les progrès liés à la lutte contre la pauvreté, la faim et la maladie, et l'amélioration de la vie des populations.

Il a aussi souligné l'importance de développer une coopération Sud-Sud, mais également le renforcement des capacités, la collecte des ressources et le transfert de technologie afin d'aider les pays à revenus intermédiaires et les pays moins développés.

