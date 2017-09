Hausse sans précédent des voyageurs utilisant le passage frontalier ''Al Dahabia-Wazzan'' entre la Tunisie et la Libye

20 Septembre 2017

TUNIS, Tunisie, 20 septembre (Infosplusgabon) - Le passage frontalier ''Al Dahabia-Wazaan'', entre la Libye et la Tunisie, a enregistré une hausse sans précédent de voyageurs l'utilisant, notamment des Libyens, à cause de la fermeture du passage ''Rass Jadir'' par la partie libyenne, suite à des combats entre groupes armés qui se déroulent non loin de là, a indiqué mercredi une source sécuritaire tunisienne.

Le nombre de voyageurs passés par le passage ''Al Dahabia-Wazzan'' a dépassé mardi 3.800 personnes dans les deux sens, a indiqué la même source, précisant que la queue des passagers souhaitant se rendre en Tunisie était longue de plus de 2 km.

Elle a par ailleurs indiqué que les travaux de construction ďun nouveau passage sur une grande superficie se poursuivaient sur financement de la Tunisie, ďun coût total de 16 millions de dinars tunisiens.

