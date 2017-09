La FAO et l'UIT signent un protocole d'entente pour renforcer l'innovation en matière de TIC dans l'agriculture

20 Septembre 2017

NEW YORK, Etats-Unis, 20 septembre (Infosplusgabon) - L'Union internationale des télécommunications (UIT) et l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) tireront parti des synergies pour appuyer la mise en œuvre de l'Agenda 2030 pour le développement durable et les objectifs de développement durable grâce à l'utilisation des Technologies de l'information et de la communication (TIC).

Les dirigeants des deux organisations, Houlin Zhao (UIT) et José Graziano da Silva (FAO) ont signé lundi un protocole d'accord visant à faciliter l'élaboration de politiques et de réglementations en matière d'e-agriculture, ainsi que des TIC centrées sur des pôles d'innovation qui renforcent la compétitivité agricole nationale et régionale.

Le protocole d'accord vise également à renforcer la capacité des communautés rurales à adopter et à utiliser les TIC dans l'agriculture, le suivi des changements climatiques et la prévention des catastrophes, selon un communiqué de la FAO publié mardi.

"Les TIC ont un énorme potentiel pour soutenir le développement rural, accroître la résilience des familles rurales, améliorer l'accès des agriculteurs aux marchés et autres services, et autonomiser les femmes et les jeunes. Les TIC contribueront à faire en sorte que la population rurale ne soit pas laissée de côté", a déclaré le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva.

"L'UIT attend avec impatience de travailler plus étroitement avec la FAO pour promouvoir et faciliter l'élaboration de politiques, de stratégies et de plans précieux en matière d'agriculture électronique, ainsi que le développement et le partage d'idées, de ressources et de solutions TIC visant à améliorer les moyens de subsistance des communautés rurales. Une priorité sera la promotion des compétences numériques chez les femmes et les jeunes dans le secteur de l'agriculture", a déclaré le Secrétaire général de l'UIT, M. Zhao.

La communiqué a déclaré que l'accord s'appuie sur la collaboration en cours entre l'UIT et la FAO pour aider les Etats membres à adopter une approche stratégique pour tirer le meilleur parti des développements des TIC pour l'agriculture. En 2016, les deux institutions ont élaboré conjointement le Guide de la Stratégie e-agriculture qui suggère un cadre pour que les pays élaborent leur stratégie nationale de gestion de l'e-agriculture et leur plan directeur, tout en organisant conjointement le Forum FAO-UIT sur les solutions d'agriculture électronique à Bangkok en août 2016.

La FAO a une longue histoire pour favoriser les échanges d'idées et les meilleurs pratiques en matière de TIC pour une agriculture durable et un développement rural. En 2007, la FAO et un groupe de partenaires fondateurs ont lancé la Communauté de pratique de l'e-Agriculture - un espace en ligne avec plus de 12 mille membres provenant de 170 pays et territoires.

FIN/INFOSPLUSGABON/WFG/OIL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon