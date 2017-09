Près de 200.000 dollars du Japon pour des infrastructures de base en Mauritanie

19 Septembre 2017

NOUACKCHOTT, Mauritanie, 19 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement du Japon s’est engagé à financer des services sociaux de base pour deux communes de la région de Kaédi (sud de la Mauritanie/vallée du fleuve), à hauteur d’un montant global de près de 200.000 dollars américains, a-t-on constaté mardi après-midi, au cours d’une cérémonie organisée à l’ambassade de ce pays à Nouakchott.

Les maires des communes de Ganki, Abou Sow, et Néré Walo, Abdoul Elimane Athie, ont signé une convention de financement dans ce sens avec l’ambassadeur du Japon, Hisatsugu Shimizu.

La première opération porte sur un don de 72.000 euros, destiné à la réalisation d’un centre de santé, d’un nouveau bâtiment, d’un incinérateur et d’une clôture dans la commune de Ganki.

La deuxième opération concerne un autre don de près de plus de 72.000 euros. Elle va permettre la réalisation d’une infrastructure scolaire dans la commune de Néré Walo, notamment « six salles de classe et des toilettes, pour améliorer les conditions d’accueil des élèves, des enseignants et des employés ».

Pour l’ambassadeur du Japon, « ces deux projets vont contribuer à améliorer considérablement le niveau pédagogique et la situation sanitaire dans la région du Gorgol, conformément à la politique de lutte contre la pauvreté menée par le gouvernement mauritanien ».

