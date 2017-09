Gambie : Visite de courtoisie du chef de la diplomatie marocaine au président Barrow à l'assemblée générale des Nations Unies

19 Septembre 2017

BANJUL, Gambie, 19 septembre (Infosplusgabon) - Le président gambien, Adama Barrow a déclaré que le soutien de son pays au Maroc va se reposer sur la promotion de la solidarité africaine et de l'amélioration des relations entre les deux pays.

M. Barrow, qui assiste présentement et pour la première fois à l'assemblée générale des Nations Unies depuis sa prise de fonction au mois de janvier dernier, a fait cette déclaration lors d'une visite de courtoisie du chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita, au siège de l'assemblée générale des Nations Unies.

Selon un communiqué publié à New York par le service de presse de la présidence gambienne, le président Barrow a remercié le Maroc pour son soutien durant l'impasse politique en Gambie, qui selon M. Barrow était un problème africain, qui nécessitait une solution africaine.

Le président gambien a également confié au ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita que son pays a tourné une nouvelle page de son histoire en adoptant de nouvelles lois qui assurent l'égalité et la justice pour tous. Les échanges entre les deux hommes se sont portés également sur l'importance de la sécurité dans l'atteinte des autres objectifs de développement.

Le président gambien a, en outre, félicité le chef de la diplomatie britannique pour sa nomination et a réitéré ses remerciements à l'endroit du roi du Maroc, Mohammed VI, pour la construction d'un nouvel immeuble abritant le ministère gambien des Affaires étrangères, participant ainsi au développement des infrastructures dans le pays.

M. Barrow a également appelé le Maroc d'investir dans d'autres domaines en Gambie et a conclu qu'à travers une intégration, les deux pays pourraient comprendre leurs préoccupations communes et travailler ensemble pour le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a, pour sa part, remercié le président Barrow pour le soutien de la Gambie au Maroc dans son projet pour la CEDEAO et au niveau d'autres forums régionaux et internationaux.

Le diplomate marocain a également mis l'accent sur les relations profondément enracinées entre les deux pays, avant de formuler le vœu de son pays d'amener ses relations à un niveau plus élevé au moment où la Gambie entre dans une nouvelle phase de sa vie politique.

M. Bourita a également promis de développer la coopération technique et économique entre le Maroc et la Gambie, avant d'informer le président Barrow que le Royaume chérifien va continuer d'octroyer du soutien à la Gambie et porter en hausse pour cette année 2018, le nombre de bourses allouées aux étudiants gambiens désirant étudier au Maroc, qui doit passer de 40 à 70 pour le compte de l'année académique 2017/2018.

FIN/INFOSPLUSGABON/PML/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon