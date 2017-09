La crise libyenne reste la première priorité de l'UE, selon Federica Mongherini

19 Septembre 2017

NEW YORK, États-Unis, 19 septembre (Infosplusgabon) - La Haute Représentante de l'Union européenne à la Sécurité et à la Politique extérieure, Federica Mongherini a affirmé devant l'Assemblée générale de l'ONU ouverte, lundi à New York, que: ''la crise en Libye est toujours la première priorité des activités menées par l'Union européenne dans le cadre de sa Politique extérieure''.

Dans une déclaration faite, mardi, Mme Mongherini présente à New York avec la délégation européenne, a précisé: ''nous nous intéressons à la Libye non seulement pour maîtriser la migration, mais pour préserver notre sécurité et surtout pour réaliser la stabilité et la sécurité du peuple libyen''.

Elle s'est dit convaincue de la nécessité de mobiliser les efforts et de travailler avec les Nations Unies pour trouver une solution à l'engrenage politique que vit actuellement la Libye, précisant que l'Union européenne met l'accent, dans le court terme, sur le dossier de la migration.

Elle a évoqué le financement mis par l'Union européenne à la disposition du Haut Commissariat aux réfugiés et à l'Organisation internationale pour les migrations, ainsi qu'à l'Agence des Nations Unies pour l'Enfance qui ne sont pas jusqu'à présent en mesure de vérifier la réalité dans les camps de réfugiés en Libye, gérés par différentes entités.

L'Union européenne subit des pressions et de sévères critiques de la part des Organisations de la Société civile à la suite des accusations à son égard sur la négligence dont elle a fait preuve dans les opérations menées pour stopper les migrants et son incapacité à sécuriser les aides à l'intérieur des camps en Libye, en faveur de ceux qui y subissent différentes formes de violations.

