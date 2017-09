Ouverture d’une Conférence de banquiers africains à Maurice

18 Septembre 2017

BALACLAVA, Maurice, 18 septembre (Infosplusgabon) – L’édition 2017 de la Conférence annuelle «Africa Forward Together», organisée par la banque mauricienne, la Mauritius Commercial Bank (MCB), s’est ouverte, ce lundi a Balaclava, Nord de l’ile, en présence de 47 représentants d’une trentaine de banques et institutions financières, a-t-on constaté sur place.

Cette Conférence a pour but de permettre aux représentants des banques africaines de voir ce que la MCB peut leur offrir en termes d’opportunités et de possibilités de collaboration et de progrès, tout en discutant de l’avenir de l’Afrique et du secteur bancaire.

Selon le directeur du Groupe MCB, Pierre Guy Noël, la MCB et les banques africaines ont beaucoup à gagner mutuellement en collaborant plus étroitement.

«Outre son ambition sur le plan local, l’Afrique demeure le principal objectif du Groupe MCB hors des frontières de Maurice. Il y a plein de choses à faire sur le continent et beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble», a-t-il déclaré.

Brossant un tableau de l’état de santé financier du Groupe, M. Guy Noël a mis l’accent sur le fait que la MCB poursuivra sa politique d’expansion et de diversification, tant sur le plan local que régional. Il a mis en relief le fait que la MCB est la première banque en Afrique de l’Est, qu’elle est présente dans près de 40 pays et possède de ce fait, un réseau extensif et une expérience sur lesquels d’autres banques africaines peuvent s’appuyer.

Pour Raoul Gufflet, Deputy Chief Executive de MCB Ltd, la MCB ne veut nullement

concurrencer les banques africaines sur leur territoire, «mais ambitionne de construire davantage de partenariats durables et grandir de concert avec elles.

M. Gufflet a estimé que l’Afrique se doit de prendre la bonne direction, vu le contexte local et international difficile. «L’Afrique est à la croisée des chemins. Cette conférence ne sert pas juste à montrer ce que la MCB sait faire, mais à explorer de nouvelles opportunités de collaboration entre les banques africaines. Elle est une plateforme visant à nous connecter tous afin d’explorer ensemble des possibilités de collaboration enrichissantes à tous», a-t-il dit.

Les services à valeur ajoutée que la MCB propose aux banques africaines sont, entre autres, l’émission de crédits documentaires, les paiements internationaux, la gestion de la monétique, l’audit interne, le service conseil relatif à la gestion du risque, les prestations financières non-bancaires, le Consulting taillé sur mesure en fonction des besoins (changement de logiciels d’opération, entre autres), ainsi que l’utilisation de la plate-forme SWIFT pour les paiements internationaux.

