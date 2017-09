Prêt de 10 milliards FCFA de la Boad à la Société générale du Bénin

17 Septembre 2017

COTONOU, Bénin, 17 septembre (Infosplusgabon) - La Banque ouest-africaine de développement (Boad) va prêter dix milliards de francs CFA à la Société générale du Bénin (Sgb, banque), apprend-on ce dimanche de sources officielles à Cotonou.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre d’un programme initié par la Boad avec son partenaire allemand, la Kfw, avec pour objectif de soutenir les Petites et moyennes entreprises (Pme) par le canal des banques commerciales. Il traduit l’intérêt que la Banque ouest-africaine de développement porte au financement des Pme qui constituent la base du tissu économique de l’espace Uemoa, indique -t-on.

Le prêt permettra à ladite banque de financer les projets d’investissement solide et durable des petites et moyennes entreprises afin de contribuer à leur promotion et les rendre capables de créer des emplois et de la richesse.

Créée le 14 novembre 1973, la Boad est une institution spécialisée commune aux huit pays de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa- Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo).

Elle a pour objet la lutte contre la pauvreté, la promotion du développement équilibré des Etats membres et la réalisation de l’intégration régionale.

