Le Bénin va payer sa contribution annuelle au fonctionnement du bureau de la Soachim

17 Septembre 2017

COTONOU, Bénin, 17 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement béninois a décidé de payer sa contribution annuelle au fonctionnement du Bureau exécutif de la Société ouest-africaine de Chimie (Soachim), au titre de la gestion 2016, selon une décision du dernier conseil des ministres.

Le paiement de la contribution au titre de la gestion 2016 relève, précise-t-on, du respect des engagements communautaires pris par le Bénin à l’endroit des autres Etats membres.

Les ministres ont décidé de régler cette contribution, au titre de 2016 et de veiller, chaque année, à la budgétisation de la contribution annuelle de l’Etat au fonctionnement du Bureau exécutif de la Soachim.

La Soachim, rappelle-t-on, est à la fois un outil d’intégration sous-régionale et un instrument de recherche fondamentale et appliquée en chimie. Elle a pour objectifs de promouvoir les sciences de la chimie dans tous ses aspects, d’être un centre d’informations, de rencontres et d’échanges pour les huit Etats membres, d’approfondir et de faire connaître les réflexions et propositions sur les questions d’enseignement, de recherche et de prospective industrielle, économique et professionnelle.

FIN/INFOSPLUSGABON/MLO/GABON 2017

