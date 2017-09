Ethiopie: Les humanitaires tirent la sonnette d'alarme au moment où la malnutrition et la maladie se répandent en Ethiopie

16 Septembre 2017

ADDIS-ABEBA, Ethiopie, 16 septembre (Infosplusgabon) - Les acteurs de l'humanitaire réajustent leurs évaluations du fait que la malnutrition et la maladie se propagent en Ethiopie, a déclaré le Conseil norvégien de charité humanitaire des réfugiés (NRC).

Le gouvernement éthiopien et ses partenaires humanitaires ont récemment ajusté le nombre de citoyens qui ont besoin d'aide alimentaire d'un projet de 5,6 millions au début de l'année, à un effectif de 8,5 millions de personnes.

Les conditions météorologiques sévères ont eu un effet en spirale sur les Ethiopiens dans l'ensemble de la nation, ce qui les oblige à se relocaliser pour survivre, a-t-il déclaré sur son site internet, vendredi.

L'une des zones fortement touchées est la région somalienne d'Ethiopie où 3,3 millions de personnes dépendent de l'aide alimentaire, selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA). Plus de la moitié des Ethiopiens déplacés dans le pays vivent dans cette zone.

Pour atténuer les effets de la sécheresse dans ces zones éloignées, les équipes d'urgence du Conseil Norvégien des Réfugiés (NRC) fournissent des services d'approvisionnement en eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que des abris d'urgence, des fournitures domestiques et des tablettes d'épuration de l'eau. Il distribue également des trousses de dignité, qui incluent notamment des brosses à dents, du savon et des serviettes hygiéniques.

Le NRC a déclaré malheureusement que la situation d'hygiène dans ces établissements était critique depuis un certain temps, et des maladies telles que la diarrhée aqueuse aiguë sont fréquentes. Jusqu'en fin 2017, plus de 34 mille cas de maladie seront comptés.

L'Organisation mondiale de la santé rapporte que huit cas sur dix et neuf décès sur dix en Ethiopie se produisent dans la région somalienne.

"Bien que le nombre de cas n'augmente pas aussi rapidement qu'avant, les niveaux de malnutrition restent solides", a déclaré le NRC.

Le NRC a souligné que la logistique est complexe dans cette vaste région. Le NRC a déclaré qu'il fonctionnait dans six zones, 17 woredas (régions) et 76 sites de déplacement.

Le responsable intérimaire de la zone du NRC, Abdi Beshir Ahmed, a déclaré : "Nous envoyons des camions d'eau, nous enseignons l'hygiène, creusons des forages profonds et peu profonds et construisons des latrines communales et domestiques".

