Gambie: Le CPJ va publier un rapport sur les menaces subies par les journalistes au Cameroun

16 Septembre 2017

BANJUL, Gambie, 16 septembre (Infosplusgabon) - Le comité en charge de la défense et de la protection des journalistes (CPJ) va publier, le 20 septembre, un rapport intitulé "Journalistes pas terroristes : au Cameroun, une loi anti-terroriste est utilisée par les autorités pour faire taire les critiques et supprimer la dissidence et l'opposition dans le pays", a déclaré, ce samedi, le CPJ.

"Les autorités camerounaises se servent d'une loi anti-terroriste mise en application en 2014, pour arrêter et menacer les journalistes locaux qui font des reportages et des couvertures médiatiques sur la secte islamiste, Boko Haram, ou sur la situation tendue au niveau des régions anglophones du pays", a indiqué le CPJ dans un communiqué .

Selon ce communiqué, les journalistes mis en arrestation en vertu de cette loi incluent, un reporter de Radio France internationale et le lauréat du prix international de la liberté de presse du CPJ, Ahmed ABBA, qui avait été jugé devant un tribunal militaire avec des condamnations sévères.

Un décret présidentiel en date du mois d'août dernier avait mis fin aux poursuites judiciaires contre au moins 4 journalistes, mais la loi reste toujours en vigueur.

"Avec les élections prévues l'année prochaine, la plupart des journalistes camerounais se disent effrayés de couvrir les sujets politiques et les questions sensibles", ajoute le communiqué du CPJ.

