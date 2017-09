RCA : De nouvelles violences en RCA conduisent à plus de personnes déplacées, selon les Nations Unies

16 Septembre 2017

BANGUI, Centrafrique, 16 septembre (Infosplusgabon) - Se déclarant préoccupée par la poursuite de la violence en République centrafricaine (RCA) et les «nouveaux niveaux de déplacement» qui en résultent, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés, a souligné la nécessité de veiller à ce que les agents de secours ne soient pas ciblés dans les hostilités et bénéficient de la sécurité humanitaire nécessaire pour accomplir leur mission.

"Depuis mai, les affrontements nouveaux et violents entre les groupes armés en RCA ont provoqué des souffrances croissantes, des morts et des destructions de biens", a déclaré Andrej Mahecic, porte-parole du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).

"De nombreuses personnes nouvellement déplacées parlent avoir été témoins de meurtres, de vols, de pillages et d'enlèvements. Même après avoir atteint des emplacements sûrs, ils risquent souvent d'être agressés par des groupes armés, s'ils s'aventurent à l'extérieur», selon un communiqué de l'ONU.

Selon l'agence des Nations Unies, cette crise qui est dans sa quatrième année, a laissé un Centrafricain sur deux dans le besoin d'aide humanitaire ou de protection pour survivre et si on n'y prend garde, la violence pourrait annuler les progrès vers la reprise dans le pays.

Le HCR a déclaré que la violence a également conduit plus d'un demi-million de personnes de la RCA à la recherche de refuge dans les pays voisins et a déplacé 600 mille personnes supplémentaires dans le pays.

Le niveau d'insécurité a également empêché le HCR et d'autres organisations de secours d'évaluer pleinement l'ampleur des dégâts ou des déplacements qui sont issus de la violence récente.

"Certaines de nos livraisons humanitaires prévues par voie aérienne ont également été retardées ou bloquées, en raison de la présence des groupes armés et les organismes d'aide, y compris le HCR, sont, de plus en plus, parmi ceux ciblés par des groupes armés et, dans certains cas, ont été obligés de retirer temporairement leur personnel", a déclaré M. Mahecic.

"Malgré les défis, nous continuons d'aider les personnes déplacées dans des régions comme la capitale de province de la Haute-Kotto, la capitale de Bria, qui était au centre d'une grande partie du déplacement dans l'Est", a-t-il ajouté, notant que la réponse de l'agence des Nations Unies est en difficulté due au manque de ressources.

Plus tôt cette année, le HCR a lancé un appel de 209 millions de dollars américains pour ses opérations dans le pays, ainsi que pour aider les réfugiés de la République centrafricaine dans les pays voisins. Cependant, seulement 9% de l'appel a été financé jusqu'à présent.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon