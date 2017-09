Trois archers représentent le Bénin au 9ème tournoi du tir à l’arc

16 Septembre 2017

COTONOU, Bénin, 16 septembre (Infosplusgabon) - Les archers Merveille Zinsou, Joseph Fadégnon et Josué Akonagbo représenteront le Bénin lors de la neuvième édition du Tournoi international de la zone Ouest et Centre d’Afrique du tir à l’arc (TIZOCATA) qui démarre, vendredi à Conakry, en Guinée, a-t-on appris, ce samedi, de sources officielles à Cotonou.

A Conakry, le Bénin qui a raté la 8ème édition de ce tournoi qui s’était déroulé au Tchad, signe son retour dans la compétition avec un effectif très réduit d’athlètes. En 2015, au cours de la sixième édition de cette compétition à Abidjan, le Bénin s’était arrogé la première place avec 17 médailles dont six en or, six en argent, et cinq en bronze.

La compétition,note-t-on, prendra fin,le 26 septembre.

