Gabon : L’ancien Premier ministre du Bénin Lionel Zinsou anime un séminaire gouvernemental

15 Septembre 2017

LIBREVILLE, 15 septembre (Infosplusgabon) - Le gouvernement gabonais réunit pendant trois jours dans la banlieue de Libreville, un séminaire gouvernemental destiné à renforcer la solidarité et la collégialité de l’action gouvernementale en vue de l’optimisation de la mise en œuvre du Plan de relance de l’Economie (PRE) avec pour principal animateur Lionel Zinsou.

A l’ouverture des travaux, le président Ali Bongo Odimba a mis en garde la nouvelle équipe gouvernementale en ce sens qu’elle n’aura plus droit à l’erreur dans l’accomplissement de ses missions.

Le séminaire qui s’adresse à tous les ministres sera le point de départ d’une revue trimestrielle des activités des ministères et d’une évaluation du travail accompli.

Pour Ali Bongo, « malheur à celui qui ne remplira pas sa feuille de route ». Il a ressorti un ensemble de problèmes au sein de l’équipe gouvernementale et les priorités sur lesquelles les membres du gouvernement sont attendus.

« Nous avons toujours le même problème entre le ministre et son conseiller ou le secrétaire général du ministère. Cela n’as pas changé. Et les ministres rechignent à utiliser l’autorité qui est la leur pour faire avancer les projets, faire bouger l’administration dans le bon sens », a fait remarquer le chef de l’Etat.

Pour atteindre ses résultat et redynamiser l’ensemble des ministères, le Gabon a fait appel à l’ancien chef du gouvernement du Bénin, M. Zinsou, économiste et banquier d’affaires, qui va édifier les ministres sur le thème : « Trajectoire de développement de l’Afrique, de la sous-région et du Gabon : perspectives et défis ».

Le séminaire gouvernemental prend fin samedi.

