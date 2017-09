Congo : L’UNICEF déterminée à veiller sur le bien-être des enfants congolais

15 Septembre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 15 septembre (Infosplusgabon) - La nouvelle représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Congo, Mme Micaela Custodio Marques, a exprimé la détermination de son institution à veiller ensemble avec le gouvernement sur le bien-être des enfants du pays.

«Ma priorité est de m’assurer que les droits à la santé, à l’eau, à l’assainissement, à la protection et à l’éducation des enfants congolais soient garantis par l’UNICEF et le gouvernement congolais’’, a-t-elle déclaré à l’issue d’un entretien avec le ministre congolais des Affaires étrangères, de la Coopération et des Congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso,

Mme Custodio a indiqué que les autorités congolaises lui ont assuré que le bien-être des enfants congolais reste une priorité du gouvernement.

«Avec toute mon équipe et l’ensemble des Nations unies, nous sommes venus servir les enfants congolais et nous serons appuyés par le gouvernement congolais’’, a-t-elle dit.

La question des enfants de la région du Pool a été aussi évoquée au cours de l'entretien entre entre M. Gakosso et Mme Custodio.

Selon la responsable de l'UNICEF, quelle que soit la situation au Pool, les enfants, les femmes et leurs familles doivent être appuyés dans les domaines de la santé et de l'éducation.

«Les enfants doivent bénéficier de la protection quel que soit l’endroit où ils se trouvent’’, a-t-elle affirmé.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOK/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon