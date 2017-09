Congo : 40 milliards de FCFA pour la culture de la cannes à sucre

15 Septembre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 15 septembre (Infosplusgabon) - La société Avant agricole Congo, filiale du Groupe émirati Frontline Development Partners, va investir près de 40 milliards de FCFA dans la production de la canne à sucre au Congo, a-t-on appris vendredi auprès du ministère congolais de l’Agriculture.

Le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l’Agriculture, Henri Djombo, et son homologue des Affaires foncières et du domaine public, Pierre Mabiala, et le directeur général de cette société, Austin Sequeira, ont signé, jeudi, dans la capitale congolaise, un contrat de bail emphytéotique d’une durée de 50 ans.

Ce contrat donne à la société Avant agricole Congo qui réalisera la culture et la transformation de la canne à sucre, le droit d’occuper 19.000 hectares au village d'Akoui, situé dans le district de Ngo, au centre du pays.

Il est également prévu de la culture de l’arachide et la création de 4000 emplois directs.

Selon M. Mabiala, ce projet va booster l'économie congolaise qui est en difficulté.

Engagé dans la diversification de son économie, le Congo multiplie depuis un certain temps les voies et moyens de développer l’agriculture et d’en faire un des secteurs moteurs de la croissance économique nationale.

La société Avant agricole du Congo s’engage, à travers ce contrat, à procéder à la mise en valeur effective du domaine foncier loué, en développant des plantations de cannes à sucre.

Elle a également l’obligation de réaliser une étude d’impact environnemental et social et de s’acquitter de toutes les contributions publiques.

