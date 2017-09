Concertations régionales sur l'examen stratégique national de la sécurité alimentaire et de la nutrition è Ségou au Mali

14 Septembre 2017

BAMAKO, Mali (PANA) - L'ancien président malien, le Pr Dioncounda Traoré, a présidé, mercredi à Ségou (centre - 240 km de Bamako), les travaux des concertations régionales sur l’examen stratégique national de la sécurité alimentaire et de la nutrition «Faim Zéro», rapporte, jeudi, l'Agence malienne de Presse (AMAP).

Il s’agissait, selon l'AMAP, de procéder à une large diffusion du rapport de l’étude, dans le souci de partager, avec l’ensemble des acteurs, les diverses expériences et pratiques en matière de sécurité alimentaire, de nutrition et de lutte contre la faim, d’avoir leur adhésion, d’assurer leur participation au processus et de leur permettre d’apporter des contributions.

Au cours des travaux qui ont duré une journée, les participants ont échangé notamment sur l’analyse de la situation de la sécurité alimentaire et de nutrition au Mali, l’analyse des performances des politiques et des réponses programmatiques du gouvernement et des parties prenantes en matière de sécurité alimentaire et de la nutrition.

Dans une brève intervention, le Pr Dioncounda Traoré a dit que «Faim Zéro» doit être un défi pour lequel nous nous devons de nous engager et de le relever pour le bonheur des Maliens.

