Le directeur général adjoint du Fmi félicite le Burkina Faso pour sa stabilité économique

14 Septembre 2017

OUAGADOUGOU, Burkina Faso , 14 septembre (Infosplusgabon) - Un nouvel arrangement pour une facilité de crédit (Ecf) en soutien au plan de développement politique, économique et social du Burkina Faso, se fixera comme objectif d'équilibrer l'accélération des investissements tout en maintenant la stabilité macro-économique, a indiqué le directeur général adjoint du Fonds monétaire international (Fmi), Mitsuhiro Furusawa.

S'exprimant, mercredi à Ouagadougou, la capitale burkinabè, au terme de sa visite dans le pays, M. Furusawa a adressé ses félicitations aux autorités burkinabè pour la préservation de la stabilité macro-économique durant la difficile période de la transition politique (2014-2016).

Il a également salué leur détermination à accélérer vers le développement dans le cadre du plan national pour le développement économique et social (Pndes-2016-2020) avant de réaffirmer la volonté du Fmi à soutenir les efforts du gouvernement burkinabè pour l'accélération vers la croissance inclusive et durable.

Un nouvel arrangement de facilité de crédit élargi (Ecf) au soutien au Pndes, qui fait déjà objet de discussions au niveau du Fonds monétaire international, va également inclure une soutenabilité de la dette, selon M. Furusawa. Le haut dignitaire du Fmi a également déclaré que les réformes adoptées pour accroître l'assiette fiscale devraient être poursuivies en même temps que l'accélération des investissements, y compris l'adoption de plans pour renforcer la gouvernance, consolider le rôle économique des femmes et soutenir l'égalité entre les genres, et protéger les couches les plus vulnérables.

"Une collecte de recettes renforcée et des retenues sur le niveau des dépenses actuelles sont nécessaires pour éviter de recourir à des emprunts excessifs, particulièrement au niveau du marché régional déjà en proie à des épuisements. Le renforcement des procédures pour la sélection de projets et l'exécution vont également améliorer l'efficacité des dépenses d'investissements", a souligné M. Furusawa.

Tout en réitérant le soutien considérable du Fmi au Burkina Faso, M. Furusuwa a relevé que les deux parties ont bénéficié d'une collaboration excellente durant une longue période. " Nous, au niveau du Fmi, espérons et souhaitons que ce partenariat continue dans la période à venir", a-t-il ajouté.

Le haut dignitaire du Fmi a également indiqué que durant sa visite, il avait eu "des échanges fructueux" avec le Président Roch Marc Christian Kaboré, le Premier ministre Kaba Thiéba, le ministre de l'Economie, des Finances, et du Développement Coulibaly Sori, mais aussi avec d'autres dignitaires du régime et des parties-prenantes.

"Je voudrais profiter de l'occasion pour exprimer mes condoléances et regrets pour l'attaque survenue dans un restaurant à Ouagadougou le 13 août passé et qui avait fait 18 morts et beaucoup d'autres blessés. Mes pensées vont également à Salifou Diallo, président de l'Assemblée nationale, qui avait, un peu plus tard, perdu la vie", a-t-il conclu.

