Un groupe israélien va construire un hôpital de 220 millions d'euros en Gambie

14 Septembre 2017

BANJUL, Gambie, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le International Medical Services (Ims), un groupe israélien spécialisé dans la prestation de services de santé en Afrique, devrait construire un hôpital moderne de 350 lits en Gambie, a annoncé jeudi la Présidence gambienne.

Cela a été annoncé dans un communiqué émis par le cabinet du Président Adama Barrow peu de temps après avoir rencontré les responsables d'Ims qui sont actuellement dans le pays pour une mission d'investissement.

Selon le communiqué, le président d'Ims, Ovadia Yardena, a déclaré que son groupe s'était engagé à promouvoir le tourisme de santé en Gambie, ajoutant que l'hôpital entraînera probablement l'arrivée de personnes d'autres pays africains en Gambie pour les services de santé.

En élaborant le modèle d'investissement, M. Yardena a déclaré que l'hôpital sera financé à 100 pour cent par Ims.

Le prêt de financement doit avoir un délai de grâce de cinq ans et être remboursé entre 15 et 17 ans après 10 ans d'activité. Le contrat de projet comprendra la mise à niveau de certains hôpitaux et établissements de santé existants.

Le Président Barrow a visité une présentation du plan complet de l'hôpital, de ses composantes, de l'hôtellerie et des quartiers résidentiels pour le personnel et les familles de patients dotés d'équipements et de technologies médicaux modernes.

Le secrétaire permanent à l'investissement au cabinet du Président Barrow, Yankuba Saidy, a déclaré que l'investissement dans le secteur de la santé est une priorité pour l'Administration Barrow.

Il a déclaré que le plan d'investissement comprendra les compétences et le transfert de connaissances aux homologues gambiens tout en décrivant le projet à partir de la norme de classe mondiale.

Pendant ce temps, le gouvernement gambien devrait identifier une parcelle de terrain de sept hectares pour le projet qui devrait également attirer d'autres entreprises pour créer des bureaux en Gambie.

Ims a partagé son expérience d'exploitation de projets similaires dans d'autres pays africains, y compris la Guinée équatoriale et le Cameroun.

Pendant le séjour de l'équipe en Gambie, elle visitera l'hôpital d'enseignement Royal Victoria et d'autres établissements de santé, et rencontrera des représentants de la Santé et d'autres responsables.

