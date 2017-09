Maroc : Le deuxième Forum sur les énergies renouvelables en Afrique en novembre prochain

14 Septembre 2017

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 14 septembre (Infosplusgabon) - La ville marocaine de Casablanca va accueillir, du 29 novembre au 1er décembre prochain, la seconde édition du Forum sur les énergies renouvelables en Afrique (ARF, sigle en anglais ) et la réunion Gas Options - North & West Africa, annonce jeudi un communiqué.

Cette seconde édition de l'ARF, qui se tiendra encore au Maroc, vise à renforcer sa position de réunion panafricaine pour les intervenants qui contribuent à l’avancée des projets d’énergie renouvelable en Afrique.

L’ARF réunira des ministres, des responsables des services publics africains et certains des plus grands investisseurs internationaux dans le domaine des énergies renouvelables, afin de discuter des solutions susceptibles de contribuer à la progression des projets d’énergie renouvelable.

L'ARF 2017 sera précédée de la réunion Gas Options - North and West Africa, qui est une rencontre internationale axée sur la transformation du gaz en électricité, mettant l’accent sur les projets d’exploitation du gaz en Afrique du Nord et de l’Ouest.

Cette réunion invitera les 12 pays impliqués dans le projet de gazoduc Maroc-Nigeria à débattre sur les prochaines étapes et les avantages du projet pour le développement de la région.

Les investisseurs et les décideurs du secteur de l’énergie seront invités à participer à des discussions avec le secteur public au sujet de la manière dont ils peuvent contribuer au projet.

Cette réunion bénéficie du soutien de l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) et de la participation du directeur général, Amina Benkhadra.

Pour l'organisatrice de ces événements, Valeria Aruffo, les forums souligneront les opportunités d’investissement dans le gazoduc Nigeria-Maroc, et réuniront les principaux intervenants du secteur pour favoriser les projets d’énergie renouvelable sur le continent à la lumière des résultats de la COP22 de 2016.

On rappelle qu'à titre d’événement officiel parallèle à la Conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique (COP22), la première édition de l'ARF a eu lieu à Marrakech du 2 au 4 novembre 2016, sous l’égide du ministère marocain de l’Énergie, des Mines et du Développement durable et de l’Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE).

Elle avait réuni plus de 350 participants internationaux de haut niveau, notamment des représentants des services publics et des hauts fonctionnaires de 11 gouvernements africains.

