Congo : Démantèlement à Brazzaville d'une bande d'utilisateurs frauduleux des réseaux téléphoniques

14 Septembre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 14 septembre (Infosplusgabon) - L’Agence de régulation des postes et télécommunications (ARPCE), appuyée par la gendarmerie nationale, a démantelé, lundi, à Brazzaville, un réseau d’opérateurs frauduleux d’appels téléphoniques qui détenait d’importants lots de cartes prépayées et de Sim de trois sociétés de téléphonie mobile installées au Congo, notamment MTN, Airtel et Azur, a annoncé jeudi la radio publique.

Selon le directeur général de l’ARPCE, Yves Castanou, les pertes occasionnées par ce réseau pour les trois sociétés de téléphonie mobile sont estimées à des centaines de millions de francs CFA.

"À l’heure de l’optimisation des recettes fiscales dans le pays, il est inconcevable que de tels réseaux se développent sur le marché. Les opérateurs doivent encaisser des recettes pour ensuite reverser les taxes et impôts à l’Etat", a souligné Yves Castanou.

"Nous constatons malheureusement qu’il y a des personnes de mauvaise foi qui installent ces réseaux frauduleux faisant ainsi perdre des centaines de millions de francs aux opérateurs et à l’Etat qui ne peuvent pas, dans ce cas, percevoir les taxes qui leur reviennent", a-t-il déploré.

Yves Castanou a rappelé que la revente de ces cartes prépayées sans au préalable identifier les acheteurs était "une infraction à la loi pénale".

L’opération de démantèlement, qui n’est pas une première, s’inscrit dans le cadre des missions de l’ARPCE qui consistent à veiller quotidiennement la qualité des réseaux.

Selon l’ARPCE, ses services sont dotés depuis quelques années d'équipements performants lui permettant de traquer tout réseau installé illicitement sur le territoire national.

