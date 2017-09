Afrique: Le Maroc et le Congo examinent leur coopération bilatérale

14 Septembre 2017

RABAT, Maroc, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakosso, actuellement en visite de travail au Maroc, a eu, mercredi, à Rabat, avec son homologue marocain, Nasser Bourita, des entretiens axés notamment sur les relations entre les deux pays et la tenue prochaine de la haute Commission de coopération.

Selon l'agence marocaine de presse (MAP), le chef de la diplomatie congolaise a affirmé que les relations bilatérales maroco-congolaises étaient ''très solides'', notamment sur les plans économique et humain.

Il a ajouté que son pays disposait d’une ''forte communauté de jeunes dynamiques qui reçoivent une bonne formation'' au Maroc et s'est réjoui de la possibilité pour les Congolais de se déplacer au Maroc sans besoin de présenter un visa.

De son côté, M. Bourita a estimé que la rencontre a été ''l’occasion de réitérer le soutien du Roi Mohammed VI à des initiatives du président congolais qui concernent le Fonds bleu pour le Bassin du Congo et la lutte contre la falsification des médicaments en Afrique'', ajoutant que ''le Maroc apportera une contribution concrète à ces deux initiatives importantes''.

En outre, il a fait savoir que les entretiens avec M. Gakosso ont également porté sur les différents volets de la coopération bilatérale entre le Maroc et le Congo Brazzaville, notamment en matière de formation professionnelle.

A cet égard, M. Bourita a fait état de la signature d'un accord sur la coopération dans la formation diplomatique, dans l’objectif de permettre d’échanger des stagiaires et de travailler sur une formation de diplomates congolais à l’Académie diplomatique au Maroc.

En plus, a ajouté le ministre, les deux parties se sont mises d'accord sur ''quelques mesures importantes de développement et de consolidation de ces relations'', précisant qu'il s'agit de l’ouverture d’une antenne diplomatique à Brazzaville pour consolider les relations bilatérales et avoir une présence qui donnerait une impulsion plus forte aux relations économiques, au dialogue politique et aux liens humains entre les deux pays.

M. Bourita a aussi annoncé la tenue de la troisième session de la Commission bilatérale mixte à Brazzaville à une date à convenir par voie diplomatique, rappelant que la dernière session s’était tenue à Rabat en 2012.

''Nous allons également travailler pour une plus forte implication des opérateurs économiques marocains en République du Congo'', a-t-il annoncé , précisant que ''l’idée d’un forum économique maroco-congolais sera explorée et pourrait être mise en œuvre dans les brefs délais''.

