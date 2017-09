Djibouti souhaite bénéficier de l'expérience marocaine en matière de santé

14 Septembre 2017

RABAT, Maroc, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre djiboutien de la Santé, Djama Elmi Okieh, a exprimé, mercredi, à Rabat, le souhait de son pays de bénéficier de l’expérience marocaine en matière de santé et de formation de médecins généralistes dans plusieurs spécialités.

''Nous souhaitons bénéficier de l’expérience marocaine en matière de santé en envoyant nos propres médecins généralistes pour se former au Maroc et en recevant également un corps médical marocain à même de contribuer à renforcer les capacités des médecins djiboutiens dans plusieurs spécialités', a notamment indiqué le ministre, actuellement visite de travail au Maroc, et qui est cité jeudi par le journal marocain "Le Marin".

M. Okieh s'est, par ailleurs, félicité du soutien apporté par le Maroc à Djibouti dans différents domaines, ainsi qu’à plusieurs autres pays arabes et africains.

Le ministre a également exprimé sa gratitude à l'égard du Royaume du Maroc pour le soutien fourni via la mise à disposition de places pédagogiques et de programmes de coopération technique et triangulaire dans plusieurs domaines, y compris celui de la santé.

Selon toujours le quotidien, la partie marocaine a exprimé sa volonté de faire bénéficier Djibouti de son expérience dans le domaine de la santé, en particulier pour la formation de médecins.

Le ministère marocain de la Santé veillera à dépêcher une commission auprès des facultés de médecine pour examiner les moyens et les possibilités d’accueillir le personnel médical djiboutien au Maroc pour les former dans plusieurs spécialités, au titre de l’actuelle année universitaire, a assuré le Secrétaire d’Etat marocain, chargé de la Formation professionnelle, Larbi Bencheikh.

