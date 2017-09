Le Burkina Faso enregistre 92,5% de réussite à la 39ème session du CAMES

14 Septembre 2017

OUAGADOUGOU, Burkina Faso, 14 septembre (Infosplusgabon) - Le Burkina Faso a enregistré 231 inscrits sur l’ensemble des listes d’aptitude, soit un taux de succès de 92,5% à la 39ème session des Comités consultatifs inter-africains (CCI) du Conseil africain et malgache pour l’enseignement supérieur (CAMES), tenue du 10 au 20 juillet 2017 à Cotonou, au Bénin.

Selon le communiqué du conseil des ministres de ce mercredi, à cette session, le Burkina Faso a présenté 250 candidatures provenant des institutions d’enseignement supérieur et de recherche publiques, privées et interafricaines pour l’obtention d’une inscription sur les différentes listes d’aptitude aux fonctions de Maître-assistant, de Chargé de recherche, de Maître de conférences, de Maître de recherche, de Professeur titulaire et de Directeur de recherche.

Le Conseil félicite l’ensemble des candidats pour ces résultats qui honorent la communauté universitaire burkinabè.

"Ces rapports s’inscrivent dans le cadre de l’accès à un enseignement supérieur de qualité adapté aux besoins de la transformation structurelle de notre économie", souligne le communiqué du gouvernement.

