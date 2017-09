RDC : évaluation à Beni des progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la neutralisation des forces négatives

13 Septembre 2017

KINSHASA, RD Congo, 14 septembre (Infosplusgabon) - L’Envoyé spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, a évalué, le 8 septembre dernier, avec les autorités locales et la Société civile de Beni, au Nord-Kivu, les progrès réalisés et les difficultés rencontrées dans la neutralisation des forces négatives, a indiqué, mercredi, au cours du point de presse hebdomadaire de l’ONU, Mme Fabienne Pompey, porte-parole a.i. de la Mission des Nations unies pour la Stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco).

M. Saïd Djinnit, qui était accompagné des membres du Comité d’appui technique pour la mise en œuvre de l’Accord-cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région, a souligné Mme Pompey, a également examiné, avec ses hôtes, les recommandations à soumettre aux Etats membres signataires de l’Accord-cadre d’Addis-Abeba pour examen lors de la 8ème réunion de haut niveau du Mécanisme régional de suivi de l’Accord-cadre.

Selon M. Saïd Djinnit, le maire de la ville de Beni a insisté sur le besoin de poursuivre et de renforcer l’appui aux Forces armées de la RD Congo (Fardc), tandis que la Société civile, quant à elle, a émis le vœu de voir la Brigade d’intervention de la Force de la Monusco renforcée afin qu’elle poursuive sa contribution pour la neutralisation des forces négatives. Elle a également souligné le besoin de projets de stabilisation et de développement de la région de Beni, afin de favoriser l’emploi des jeunes et de prévenir leur adhésion à des groupes armés.

A Beni toujours, le directeur du Bureau de la Monusco, la section des Affaires civiles et celle de l’Information publique ont échangé, le 7 septembre, avec les représentants de la communauté pygmée de Mavivi sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays dans le but d’impliquer cette communauté dans le système d’alerte précoce de la Monusco.

