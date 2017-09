RDC : Nouveau permis d'exploitation du pétrole dans le Parc des Virunga

13 Septembre 2017

BRUXELLES, Belgique, 13 septembre (Infosplusgabon) - Dans une note adressée à la Commission européenne, le groupe Africa Energy Intelligence, accuse le gouvernement de Kinshasa d'avoir accordé un permis d'exploitation pétrolière dans le Parc national des Virunga, au Nord-Kivu, en République démocratique du Congo (Rdc), à la compagnie Oil Quest International, société offshore basée à l'île britannique de Man.

On rappelle qu'en 2015, suite aux pressions des défenseurs de l'Environnement, la compagnie pétrolière britannique Soco avait été contrainte de mettre fin à ses activités dans le Parc national des Virunga, qui se trouve inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco.

Le parc national des Virunga est géré par un partenariat entre l'Institut congolais pour la conservation de la nature (Iccn) et la Fondation des Virunga, association de bienfaisance de Belgique créée pour contribuer à la protection de la flore et de la faune du parc ainsi que des communautés humaines qui y vivent.

Parc naturel le plus ancien d'Afrique, le site hébergeant le plus grand nombre de mammifères se trouve menacé par la présence des multiples groupes armés, la pression démographique, l'exploitation minière illégale, l'exploitation du charbon de bois, la pèche illicite, le braconnage et surtout l'exploitation pétrolière qui menace la biodiversité du parc.

La note de Africa Energy Intelligence révèle que le représentant de Oil Quest Internatonal n'est autre que l'ancien directeur de Soco en République démocratique du Congo (Rdc).

L'exploitation des hydrocarbures au Parc des Virunga pourrait rapporter des sommes colossales, parce que la nappe pétrolière est la même que celle qui s'étend jusqu'en Ouganda voisin où les réserves sont estimées à 1,7 milliard de barils.

On rappelle que l'Unesco avait menacé à plusieurs reprises les autorités congolaises de retirer le Parc national des Virunga de la liste du Patrimoine mondial si les forages du pétrole étaient autorisés.

