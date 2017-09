Gabon : Le principal représentant de l’opposition sorti du gouvernement

13 Septembre 2017

Gabon-Politique-Limogeage de Bruno Ben Moubamba

LIBREVILLE, 13 septembre (Infosplusgabon) - Le Président de l’Alliance pour le changement et le renouveau (ACR-opposition), Bruno Ben Moubamba, a été démis de ses fonctions récemment par le Premier ministre gabonais, chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet.

Depuis plus d’un an, M. Moubamba avait successivement occupé les postes de Vice-Premier ministre en charge de l’Habitat, de la Ville et du Logement, puis Ministre d’Etat pour les mêmes départements avant d’être remplacé vendredi dernier par M. Josué Mbadinga Mbadinga, un proche du parti au pouvoir.

Avant son limogeage, l’opposant s’était vu retirer par le Premier ministre certaines de ses prérogatives pour les transférer à un ministre délégué dépendant directement de la Primature. Ce dont il était opposé.

Réagissant lundi à propos de son éviction du gouvernement lors d’une conférence de presse, M. Moubamba a précisé que « j’ai décidé de prendre mes responsabilités en contestant le management du chef du gouvernement. Mes ambitions nationales restent intactes et je servirai toujours la République ».

« Le gouvernement ne peut pas devenir un forum où chacun fait valoir ses intérêts personnels », a déclaré le Premier ministre, ajoutant qu'il ne tolérait aucun écart fragilisant la cohésion et l'action de son équipe.

Il est en outre reproché à Bruno Ben Moubamba, son absence de solidarité gouvernementale, et ses publications sur les réseaux sociaux pour exprimer des intérêts personnels ou particuliers.

Dans le second gouvernement Issoze Ngondet, Bruno Ben Moubamba avait été nommé ministre d'État, Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat social et du Logement, le 21 août 2017.

FIN/INFOSPLUSGABON/OPL/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon