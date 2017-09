L’Egypte met en garde ses ressortissants contre l’émigration en Libye

13 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 13 septembre (Infosplusgabon) - Le ministère égyptien des Affaires étrangères a averti ses compatriotes contre l’émigration clandestine vers la Libye, en raison des conditions actuelles d’insécurité dans ce pays, et invité les Égyptiens résidant en Libye à faire preuve de la plus grande prudence et éviter les endroits de tensions et d'affrontements.

"Les gangs qui font promotion des voyages, qui transportent des citoyens égyptiens vers la Libye à travers les routes du désert, puis les abandonnent dans le désert, mettant leur en danger leur vie doivent être évités par les candidats à la migration en Libye", a indiqué le ministère égyptien des Affaires étrangères dans un communiqué repris mercredi par le journal libyen "al-Wassat".

On rappelle que récemment les corps d’Égyptiens en décomposition ont été retrouvés dans le désert libyen, après avoir été abandonnés par des passeurs.

Il y a une semaine, un groupe armé en Libye a libéré cinq Égyptiens qui avaient déjà été détenus à Beni Walid, contre une rançon.

Les autorités libyennes ont appelé l’Égypte et les pays voisins à renforcer les mesures de sécurité afin de contrecarrer l'immigration clandestine, compte tenu de la détérioration de la sécurité dans le territoire libyen.

