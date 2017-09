Afrique : La Fondation BGFIBank lance un programme d'entrepreneuriat pour les femmes africaines

12 Septembre 2017

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 12 septembre (Infosplusgabon) - La Fondation Banque gabonaise et française International (BGFIBank ) a lancé un appel à candidatures pour la mise en oeuvre de son programme d'entrepreneuriat dénommé "Women Entrepreneur's Business Education".

Ce programme, piloté en partenariat avec la Fondation Entreprenarium et dédié au développement de l’entrepreneuriat féminin, vise à accroître l’essor économique et social des femmes entrepreneures.

Entièrement subventionnées par la Fondation BGFIBank à hauteur de 44 millions de francs CFA, ce sont au total 100 femmes entrepreneures du Gabon, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui bénéficieront en 2017, des sessions de formation, de cours et d’ateliers axés essentiellement sur la méthodologie "Learn Startup" et les techniques de gestion et de création d’entreprise.

Ces entrepreneures issues de petites et moyennes entreprises, prendront part à une série de formations adaptées et pratiques dans les domaines essentiels du marketing et de la vente, de la comptabilité et de la finance d'entreprise, du droit des affaires et de la fiscalité, du pilotage et du reporting, afin de pouvoir développer leurs entreprises.

La formation offre une approche pratique qui permettra aux participantes d’acquérir de solides connaissances sur chacun des thèmes proposés.

Le programme "Women Entrepreneur's Business Education" se propose d'être un véritable parcours formatif dont l’objectif est d'offrir aux femmes entrepreneures les compétences et les outils essentiels pour développer leurs entreprises et favoriser ainsi leur autonomie financière.

Pour le président de la Fondation BGFIBank, Henri Claude Oyima, il s'agit de contribuer à travers ce programme, "à l’émergence d’une nouvelle génération de chefs d’entreprises", tout en mettant en lumière des femmes d'action, car la réussite de l’entrepreneuriat féminin est aujourd'hui un enjeu économique majeur pour l'Afrique.

Dans le domaine de l'éducation, la Fondation BGFIBank a mis en place, en 2013, un programme de bourses sociales qui offre chaque année dix bourses à des étudiants issus de familles défavorisées ou en difficulté financière, note-t-on.

Ce nouvel axe d'intervention de la Fondation est de réduire les discriminations liées au genre dans le milieu professionnel en favorisant la réussite des femmes entrepreneures dans l'accompagnement dans les phases de démarrage et de développement de leurs activités.

BGFI Bank est présente au Gabon, au Congo, en Guinée équatoriale, et le sera bientôt à Madagascar où elle vient d’obtenir un agrément bancaire.

BGFI Bank a démarré le 23 novembre dernier ses activités en France avec la mise en service de sa filiale européenne BGFI International.

Créée à Libreville en avril 1971 sous le nom Banque de Paris et des Pays-Bas du Gabon, BGFI Bank a réussi à diversifier ses offres à travers son réseau croissant et surtout à s’imposer comme le leader sur le marché local et grand groupe dans la Communauté économique et monétaire d’Afrique centrale (CEMAC).

Le Groupe BGFIBANK est leader au Gabon depuis 2004 et dans la sous région dans les métiers de la banque et de la finance.

FIN/INFOSPLUSGABON/IOL/MPER/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon