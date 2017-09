KENYA : Appel de l'UE pour un scrutin présidentiel crédible, inclusif et pacifique le 17 octobre prochain

12 Septembre 2017

BRUXELLES, Belgique, 12 septembre (Infosplusgabon) - La Haute représentante de l'Union européenne (UE) pour la politique extérieure et de sécurité commune (PESC), Mme Federica Mogherini, a lancé, mardi, au peuple kényan et aux acteurs politiques de ce pays, un appel pour "un scrutin présidentiel crédible, pacifique et inclusif", le 17 octobre prochain.

Pour la Haute représentante européenne, la décision de la Cour suprême kényane d'annuler, pour cause d'irrégularités, l'élection présidentielle du 8 août dernier, est "la démonstration éloquente de l'indépendance judiciaire et de la force de la démocratie nationale" au Kenya.

Le 17 octobre prochain, le président sortant, Uhuru Kenyatta, va de nouveau faire face à son challenger, Raila Odinga, à l'origine du recours en justice qui a fait annuler les résultats du scrutin du 8 août dernier.

Pour l'Union européenne, "toutes les institutions impliquées dans ce nouveau scrutin doivent poursuivre leur travail en toute indépendance et préparer un scrutin, crédible, inclusif et pacifique".

On rappelle que le scrutin présidentiel du 8 août, dont les résultats étaient contestés par Raila Odinga, avait donné lieu à des violences post-électorales, qui ont pris fin avec la décision de la Cour suprême d'annuler le vote entaché d'irrégularités et de fixer la date du 17 octobre pour un nouveau scrutin, conformément à la Constitution et à la loi électorale, souligne la Haute Représentante de l'UE.

