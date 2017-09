Côte d’Ivoire : Les 342 milliards de F CFA de la discorde

11 Septembre 2017

Côte d'Ivoire-Economie-Comparatif des budget 2015, 2016, 2017

LIBREVILLE, 11 septembre (Infosplusgabon) - En termes de dotation budgétaires, les lois de finances ivoiriennes pour les gestions 2015, 2016 et 2017 affichent pour la Présidence de République respectivement 100,647 milliards de FCFA, 142,300 milliards de FCFA et 96,356 milliards de FCFA. Ces enveloppes comprenant aussi bien les allocations destinées aux dépenses ordinaires qu’à celles d’investissement de l’institution. Par ailleurs, sur cette période, le tableau récapitulatif des enveloppes budgétaires par secteur consigne au titre de la Souveraineté : 270,171 milliards de FCFA pour 2015 ; 322,987 milliards de FCFA pour 2016 ; et 342,636 milliards FCFA pour 2017.

Question, à 342,363 milliards de FCFA, que renferme concrètement ce secteur Souveraineté ? S’agit-il des domaines d’application des compétences régaliennes de l’Etat que peuvent être, entre autres, la Défense et la Sécurité nationale, la Diplomatie, la Justice, voire même dans certains cas la Culture ? Ou totalement autres choses ? Commencer à avoir un début de réponse à cette interrogation lourde, requiert d’ausculter « le tableau récap » des dépenses budgétaires de la Côte d’Ivoire par secteur, reproduit ci-après.

Budget 2015, 2016 et 2017 – Récapitulatif par secteur

(En milliards de FCFA)

Secteurs 2015 2016 2017 Souveraineté 270,174 322,987 342,636 Défense & Sécurité 431,280 447,756 482,086 Affaires générales et financières 354,892 541,824 595,861 Enseignement, formation, Recherche 1 038,433 1 304,695 209,119 Culture et Loisirs 60,745 108,008 158,529 Santé et actions sociales 386,936 452,615 454,597 Administration et développement des infrastructures 43986 1 075,536 1 363,698 Production et Commerce 234,311 387,481 271,714 Dépenses non ventilables par secteurs 1 433, 121 1 524,899 1 623,177 TOTAL GENERAL 5 196,037 6 165,805 6 501,421

Ainsi, donc la « Souveraineté » à laquelle est consacré, chaque année, un peu plus de 5% du budget de la Côte d’Ivoire, couvre un champ dont les contours ne transparaissent pas avec évidence. Car n’intègre pas forcément, comme l’atteste le récapitulatif des allocations budgétaires ivoiriennes par secteur, les traditionnels domaines d’application des compétences régaliennes de l’Etat. Une situation que pourrait bien contribuer à clarifier le prochain procès en diffamation contre le bimensuel, La Lettre du Continent, annoncé par la Présidence de la République ivoirienne via un communiqué signé du Secrétaire Général de cette institution en date du 02 septembre 2017. (Source : La lettre d'affaires / France).

