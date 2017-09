Le Kenya invité au Championnat de football féminin de la COSAFA au Zimbabwe

11 Septembre 2017

NAIROBI, Kenya, 11 septembre (Infosplusgabon) - L'équipe kényane de football féminin invitée à participer au Championnat du Conseil des associations de football d'Afrique australe (COSAFA) devrait s'envoler cet après-midi pour Bulawayo, au Zimbabwe.

Son coach, Richard Kanyi, a retenu un groupe de 20 joueuses, évoluant toutes au pays, pour disputer le tournoi prévu du 13 au 24 septembre.

Le Kenya est la seule équipe invitée à cette édition régionale qui réunit 12 équipes de pays membres de la COSAFA.

Le Kenya, qui lui est membre du Conseil des associations de football d'Afrique centrale et orientale (CECAFA), évoluera dans le groupe B, en compagnie du Mozambique, du Swaziland et de l'Île Maurice.

Le groupe A se compose du Zimbabwe, de Madagascar, de la Zambie et du Malawi et le groupe C de la Namibie, de l'Afrique du Sud, du Botswana et du Lesotho.

