Vers le déploiement de 250 casques bleus pour sécuriser la mission des Nations Unies à Tripoli

10 Septembre 2017

TRIPOLI, Libye, 10 septembre (Infosplusgabon) - L'envoyé de l'ONU en Libye, Ghassan Salamé a déclaré qu'avant le retour de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (UNSMIL) en octobre prochain à Tripoli, il est nécessaire de "déployer environ 250 casques bleus pour assurer la sécurité de l'équipe de la mission".

C'est la première fois que l'ONU a annoncé, par l'un de ses envoyés, son intention d'envoyer des troupes en Libye. Le siège de la mission de l'ONU est situé près de la cité balnéaire de Janzour, à l'Ouest de Tripoli.

M. Salamé a exprimé l'espoir que la mission de l'ONU retournerait en Libye en octobre après son retrait en 2014 en raison de la violence.

"Il est de notre devoir d'être proche des gens le plus tôt possible pour les soutenir et les aider", a déclaré M. Salamé au journal allemand "Die Welt", ajoutant "nous voulons donc renforcer notre présence et certainement avec le suivi continu de la situation sécuritaire».

"J'espère (...) que nous serons en mesure de rétablir une partie substantielle de nos activités en Libye dès le début du mois d'octobre", a-t-il déclaré.

La plupart des missions diplomatiques, dont celle de la mission de l'ONU ont quitté la Libye en 2014 dans le sillage de la vague de la violence qui a éclaté à Tripoli.

