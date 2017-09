L'Union africaine invite les Libyens à la responsabilité pour sortir de la crise

10 Septembre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 10 septembre (Infosplusgabon) - Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, a invité les Libyens à l'effort de transcendance, au dépassement et à la responsabilité, samedi à Brazzaville, à l’ouverture de la 4ème réunion du haut Comité de l’UA sur la Libye.

"Je vous invite, du fond du cœur, à cet effort de transcendance, de dépassement et de responsabilité. Dans cette voie, vous pouvez compter, sans limite, sur l’Union africaine, tous ses organes, tous ses mécanismes et tous ses moyens", a lancé Moussa Faki.

"L’exclusion, le fanatisme, l’extrémisme et la tendance funeste à imposer les solutions sectaires, celles du tout ou rien, c’est cela le danger incarné", a indiqué M. Faki.

"Nous vous appelons à unir vos rangs pour sauver votre peuple de ses souffrances communes, pour conjuguer nos efforts communs, pour imposer vos intérêts communs. La solution de la crise libyenne ne se réalisera jamais que par le consensus, la réconciliation entre tous et la participation et l’implication de tous", a estimé le président de la Commission de l’UA.

Selon lui, les douleurs de la tragédie commune ne sont surmontables que par le sacrifice collectif de tous ceux et celles qui souffrent, qui pleurent et prient pour la paix.

"Une grande opportunité se présente aujourd’hui pour la paix et la réconciliation. Toutes nos mains, volontés et intelligence sont tendues vers vous", a-t-il dit, s'adressant aux responsables libyens, ajoutant, "ayez le courage et la sagesse de ne pas décevoir votre peuple, vos frères africains, arabes, en religion et vos nombreux amis dans le monde".

