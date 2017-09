Afrique : L’Union africaine appelle les Libyens à œuvrer à dépasser les clivages

10 Septembre 2017

BRAZZAVILLE, Congo, 10 septembre (Infosplusgabon) - Le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou Nguesso, en sa qualité de président du haut comité de l’Union africaine sur la Libye, a appelé, samedi, à Brazzaville, les Libyens à tout mettre en œuvre pour dépasser les clivages, vaincre les égoïsmes individuels et partisans, à l’ouverture de la 4ème réunion sur la crise libyenne.

"Je voudrais (..) les exhorter au sursaut, à tout mettre en œuvre pour dépasser les clivages, vaincre les égoïsmes individuels et partisans, pour donner la priorité à la Libye, que le peuple de ce pays souhaite, en paix, réconciliée et plus forte", a lancé Sassou Nguesso, en présence de ses homologues sud-africain, Jacob Zuma et nigérien, Mahamadou Issoufou.

"Je le dis et je le répète avec force, l’aboutissement de nos efforts est largement tributaire de l’implication et de la détermination des Libyens eux-mêmes", a indiqué Sassou Nguesso, qui s’est réjoui de la participation des principaux protagonistes de la crise libyenne.

"La présence, pour la première fois, dans la même enceinte, des représentants des principales composantes de la crise libyenne, des membres du Comité de dialogue, apporte une motivation supplémentaire à notre Comité et constitue un signe d’espoir pour tous", a affirmé le président du comité de haut niveau de l’UA.

Selon le président congolais, l’Union africaine et son comité n’ont pas d’agenda caché en Libye. "Notre agenda est uniquement le retour de la paix et de la cohésion nationale, la défense de l’intégrité et de la souveraineté de ce pays", a assuré M. Sassou Nguesso, invitant les partenaires et la communauté internationale à ne pas ignorer, comme en 2011, la voix de l’Afrique sur la question libyenne.

Selon lui, dans l’agenda international figurent, en marge de la 72ème session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations-Unies, des rencontres consacrées à la Libye.

"Nous devons donc également échanger sur ces rendez-vous qui, sans nul doute, accorderont une attention aux délibérations de la présente réunion", a précisé le président du comité de haut niveau de l’UA.

Pour M. Sassou Nguesso, la mise en place des comités de dialogue, ici représentés, et les différents contacts entre les acteurs Libyens, sont la preuve de leur volonté de mettre en œuvre des actions susceptibles d’accélérer le processus de retour à la paix dans ce pays.

"C’est le sens de la présente rencontre qui se tient au moment où les Libyens eux-mêmes sont résolument engagés dans la dynamique de recherche d’une issue heureuse à la crise'', a conclu Denis Sassou Nguesso.

"C’est la première fois que les groupes rivaux (libyens) se réunissent sous l’égide de l’Union africaine (UA)", a noté Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’UA.

