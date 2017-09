Création de la première «obligation à impact humanitaire» pour transformer le financement de l’assistance dans les pays touchés par des conflits

08 Septembre 2017

LIBREVILLE, 8 septembre (Infosplusgabon) - Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a émis des « obligations à impact humanitaire » d’une valeur de plus de 26 millions de francs suisses, qui financeront trois centres de réadaptation physique en Afrique.

Selon le communiqué du CICR parvenu ce vendredi à la rédaction d’Infosplusgabon, ce nouveau modèle d’investissement vise à concilier la complexité croissante des conflits et crises humanitaires et la pression qui s’exerce sur les fonds existants.

Des investisseurs sociaux privés (notamment New Re du groupe Munich Re) ont apporté le capital initial nécessaire pour lancer le programme de financement axé sur les résultats, d’une durée de cinq ans.

Les bailleurs finaux (les gouvernements de la Belgique, de la Suisse, de l’Italie et du Royaume-Uni ainsi que la Fondation La Caixa) débloqueront des fonds si le projet atteint ses objectifs.

Outre son engagement actuel en tant que membre du Corporate Support Group du CICR, la banque Lombard Odier, qui co-parraine le programme, a contribué par son expertise à la mise au point puis à la concrétisation du projet.

Les fonds levés – 26 millions de francs suisses – serviront à construire et à faire fonctionner pendant cinq ans trois nouveaux centres de réadaptation physique en Afrique (au Nigéria, au Mali et en République démocratique du Congo), qui fourniront des services à des milliers de personnes. Le programme de financement axé sur les résultats couvrira aussi les coûts de formation du personnel récemment embauché, ainsi que l’expérimentation et la mise en œuvre de nouvelles mesures d’efficacité.

Ce mécanisme de financement novateur a été créé pour encourager le secteur privé à soutenir les programmes de santé du CICR par des investissements sociaux. Ce sont principalement la multiplication des conflits et l’augmentation de son budget annuel qui ont poussé le CICR à imaginer ce modèle innovant.

Sur les 90 millions de personnes physiquement handicapées qui ont besoin d’une aide à la mobilité à travers le monde, seules 10 % en moyenne ont accès à des services de réadaptation physique adéquats. Celles qui en sont privées tendent à être exclues de la vie sociale et économique.

Rappelons que le CICR est le principal fournisseur de services de réadaptation physique dans les pays en développement ou fragilisés. Dans le cadre de son Programme de réadaptation physique, 139 projets dans 34 pays ont été menés à bien en 2016, permettant à près de 330 000 personnes de bénéficier de soins de physiothérapie et d’aides à la mobilité comme des fauteuils roulants, des prothèses ou des orthèses.

