La Tunisie installe un système de surveillance électronique à ses frontières avec la Libye

08 Septembre 2017

TUNIS, Tunisie, 8 septembre (Infosplusgabon) - Le ministre tunisien de la Défense nationale, Farhat Horchani a annoncé, jeudi, le démarrage officiel de la mise en place du système de surveillance électronique des frontières Sud-Est entre la Tunisie et la Libye.

Selon la presse tunisienne de ce vendredi qui cite M. Horchani, le système est installé entre les régions Larzet et Borj El Khadhra (gouvernorat de Tataouine, extrême Sud de la Tunisie).

Financé et exécuté par les Etats-Unis d’Amérique et l’Allemagne, le projet, d’un coût global de 200 millions de dollars, sera prêt au deuxième trimestre de l’année 2018.

Le ministre a indiqué que la partie américaine a contribué, dans un premier temps, à la réalisation de la première étape de ce projet de surveillance électronique qui s’étend de Ras Jédir à Dhehiba et dont la réalisation a démarré depuis février 2017.

La partie allemande, pour sa part, s’est engagée à réaliser la deuxième partie allant de Lazret à Borj El Khadhra.

Le ministre a tenu à rappeler le soutien des Etats-Unis et de l’Allemagne à la Tunisie dans sa transition démocratique et leurs efforts pour impulser la coopération en matière de développement.

Il a cité la contribution des deux partenaires de la Tunisie à développer les capacités opérationnelles des forces armées tunisiennes par les équipements, les formations et les échanges d’expertise et en assurant la coordination en matière de renseignements dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

''La Tunisie fait face à des menaces d’un nouvel ordre au regard de la situation sécuritaire en Libye et de ses graves répercussions sur la région du Maghreb et de la Méditerranée, ainsi que sur toute la région arabe'', a-t-il fait remarquer, ajoutant que la Tunisie ''compte aussi bien sur ses propres moyens et capacités pour faire face à ces nouvelles menaces que sur la coopération avec les pays amis, car le terrorisme constitue une menace pour nous tous''.

Il a toutefois noté que la présence de militaires américains en Tunisie ne veut pas dire qu’il existe une base militaire américaine, précisant que la protection des frontières nécessite des technologies de pointe à l’instar des drones, ainsi que des experts d’autres pays pour la formation des membres de l’armée tunisienne.

Pour sa part, l’ambassadeur allemand en Tunisie, Andreas Rinke a souligné le souci de son ''pays d’apporter son soutien aux forces armées tunisiennes pour leur permettre d’assurer une surveillance efficace des frontières et de se prémunir contre les menaces du terrorisme et de la contrebande'', précisant que le soutien financier allemand au projet est estimé à 16 millions ďeuros.

L’ambassadeur américain en Tunisie, Daniel Rubinstein a, pour sa part, réaffirmé l’engagement à soutenir la Tunisie dans la sécurisation de ses frontières, la protection de son peuple et le maintien de la stabilité dans la région nord-africaine, indiquant que ce projet vise à renforcer les capacités de la Tunisie à intercepter les menaces qui guettent ses frontières.

