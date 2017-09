France : Le Comité 21 au Sommet Climate Chance 2017

30 Novembre 1999

LIBREVILLE, 8 septembre (Infosplusgabon) - Pour la deuxième année consécutive, le Comité 21 participera au sommet Climate Chance, rendez-vous des acteurs non étatiques engagés sur le climat. Sommet préparatoire à la COP 23, il vise à enregistrer les progrès des actions des entreprises, des collectivités territoriales, des associations, réseaux et du monde de l'enseignement supérieur en matière d'atténuation et d'adaptation. Aux côtés de nombreux partenaires, le Comité 21 sera à Agadir du 11 au 14 septembre pour promouvoir la collaboration multi-acteurs en faveur de la mise en œuvre de l'Accord de Paris.

Membre actif du comité d'orientation stratégique de Climate Chance, le Comité 21 propose à Agadir à la fois de valoriser des projets climat de ses adhérents via la mise à disposition d'un espace collectif, mais aussi de promouvoir des sujets de fond sur la gouvernance multi-acteurs en faveur du climat.

En partenariat avec la Fondation Schneider Electric et le Club France Développement durable, le Comité 21 a imaginé un espace de 80 mètres carrés à l'hôtel Atlantic Palace (hôtel accueillant le sommet).

Deux zones principales composent ce pavillon : une première zone «Conférence» permet aux acteurs de prendre la parole pour présenter leurs solutions, leurs positions et/ou leurs projets relatifs à la lutte contre le changement climatique.

Actif de 10h à 18h sur les trois jours du sommet, une dizaine de structures organiseront près de 15 temps forts (conférences, débats, diffusions de documentaires, présentations de solutions, …), devant une salle pouvant contenir près de 30 personnes.

Une deuxième zone « Expositions/Networking » propose aux participants de se rencontrer et de faciliter les échanges entre acteurs. Elle accueillera également des ateliers et animations imaginés par Atelier21 et Art of Change 21, deux collectifs soutenus par la Fondation Schneider Electric. Vous pourrez y découvrir la frise Paléo-énergétique, la roue Care Game et les MaskBook d'Art of Change 21 et chaque demi-journée, la Fondation Schneider Electric vous fera gagner 1 de ses lampes solaire Mobiya !

