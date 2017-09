Nigeria: La recrudescence des attaques de Boko Haram fait grimper le nombre de victimes civiles, selon Amnesty Internationnal

06 Septembre 2017

Une résurgence majeure dans les attentats de Boko Haram et les attentats-suicides au Cameroun et au Nigeria ont laissé au moins 381 civils morts dans les cinq mois qui ont suivi le début d'avril 2017, avec des pertes, soit plus du double que durant les cinq mois précédents, a déclaré Amnesty International.

Selon les données recueillies, une forte augmentation de victimes civiles dans la région du Grand Nord du Cameroun et les États nigérians de Borno et d'Adamawa ont été entraînés par l'utilisation accrue par le groupe armé de kamikazes - souvent en utilisant des femmes et des filles qui sont forcées de porter des explosifs dans des zones bondées.

"Boko Haram est une fois de plus en train de commettre des crimes de guerre à grande échelle, illustrés par la dépravation de forcer les jeunes filles à transporter des explosifs dans le seul but de tuer autant de personnes qu'ils le peuvent", a déclaré Alioune Tine, directeur d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

"Cette vague de violence choquante de Boko Haram, propulsée par une forte augmentation des attentats suicides, souligne le besoin urgent de protection et d'assistance pour des millions de civils dans la région du Lac Tchad. Les gouvernements au Nigeria et au Cameroun et au-delà doivent prendre des mesures rapides pour les protéger de cette campagne de terreur ", a-t-il déclaré.

Les attaques de Boko Haram au Nigeria ont tué au moins 223 civils depuis avril, bien que le chiffre réel soit plus élevée encore, car certaines attaques peuvent être passées non signalées. Entre mai et août, sept fois plus de civils ont été tués qu'au cours des quatre mois précédents, alors que 100 civils ont été tués en août seulement, a déclaré Amnesty International dans un communiqué de presse.

L'attaque la plus meurtrière a eu lieu, le 25 juillet, lorsque le groupe armé a abattu 40 personnes et enlevé trois autres dans une embuscade à une équipe d'exploration pétrolière dans la région de Magumeri, dans l'État de Borno.

Les suicidaires de Boko Haram ont tué au moins 81 personnes au Nigeria depuis avril, alors que 67 personnes ont été enlevées - principalement des femmes et des filles - depuis le début de l'année.

Il y a eu deux rapports de raids sur des villages en août, dans lesquels les combattants de Boko Haram ont rassemblé et tiré sur des civils, brûlé des maisons et procéder à des vols dans les maisons, les magasins et les marchés des populations.

Amnesty International a déclaré qu'au Cameroun, Boko Haram a tué au moins 158 civils depuis avril - quatre fois plus que dans les cinq mois précédents.

Il a noté que l'augmentation récente des pertes a été causée par des attaques suicides accrues, avec 30 - plus d'une attaque par semaine - réalisées depuis le début d'avril.

Il a déclaré que l'attaque la plus meurtrière a eu lieu à Waza, le 12 juillet, lorsque 16 civils ont été tués et au moins 34 blessés après qu'une jeune fille a été obligée de transporter et de faire exploser une bombe dans un centre de jeux vidéo bondé.

La ville de Kolofata, dans le district de Mayo-Sava, a été spécialement visée par neuf attaques depuis avril. Mora, le deuxième plus grand centre urbain de la région du Grand Nord, a également été touché trois fois.

Le communiqué de presse a déclaré que le déplacement des combattants de Boko Haram de la forêt de Sambisa au Nigeria vers les montagnes de Mandara au Cameroun, suite aux opérations menées par l'armée nigériane, pourrait expliquer une partie de l'augmentation des attaques au Cameroun.

L'organisation des droits de l'homme a déclaré qu'à travers le Lac Tchad, des millions de civils ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence en raison de la violence de Boko Haram.

Il a déclaré qu'un total de 2,3 millions de personnes ont été déplacées dans toute la région. Cela comprend 1,6 million de personnes déplacées à l'intérieur du pays et des réfugiés au Nigeria et 303 mille au Cameroun. 374 mille autres sont déplacés au Tchad et au Niger.

Plus de 7 millions de personnes dans la région font face à de graves pénuries alimentaires, dont 5 millions au Nigeria et 1,5 million au Cameroun. Il y a 515 mille enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère, dont plus de 85% au Nigeria.

Le communiqué de presse a déclaré que la montée récente de l'insécurité a rendu les opérations humanitaires difficiles, voire impossibles, dans certaines régions inaccessibles du Nord-Est du Nigeria.

"Les gouvernements de la région du Lac Tchad doivent intensifier leurs efforts pour protéger des centaines de milliers de civils gravement exposés aux violences, aux enlèvements et aux abus de Boko Haram", a déclaré Alioune Tine.

"Pendant ce temps, la communauté internationale devrait également accélérer rapidement son engagement à fournir une aide humanitaire vitale aux millions de la région qui en ont besoin", a-t-il déclaré.

Amnesty International a recueilli les violations des droits de l'homme et les violations graves du droit international humanitaire qui constituent des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par Boko Haram depuis 2010.

Amnesty International a compilé et analysé les rapports médiatiques des attaques et des pertes de Boko Haram, qui démontrent une forte augmentation de l'activité depuis avril 2017 par rapport aux mois précédents et à des périodes comparables en 2016.

En 2017, Boko Haram a également tué des civils au cours d'au moins 10 attaques dans la région de Diffa au Niger.

Amnesty International a déclaré que toutes les parties au conflit, y compris Boko Haram, sont liées par les règles du droit international humanitaire, qui interdisent de manière explicite toute attaque directe contre des civils et des objets civils.

