La Malaisie, la destination de choix pour les études qui connaît la plus forte croissance auprès des étudiants étrangers

03 Septembre 2017

LIBREVILLE, 3 septembre (Infosplusgabon) – La Malaisie a enregistré une croissance annuelle de 16 % en moyenne des inscriptions des étudiants étrangers dans les dix dernières années, et ses atouts académiques dans l'enseignement supérieur continuent à augmenter, alors que le pays consolide sa place de centre international de formation.

Le ministre de l'Enseignement supérieur de Malaisie, Idris Jusoh, s'est exprimé sur l'expérience, la stratégie et la transformation du panorama de l'enseignement supérieur en Malaisie, lors du Forum sur les services apportés à l'enseignement supérieur dans les états membres de l'Organisation de la coopération islamique (OIC), à Dakar.

« Au cours des dix dernières années, la Malaisie est devenue l'une des destinations de plus en plus prisées pour l'éducation par les étudiants étrangers, et elle connait une croissance moyenne de 16 % par an. La Malaisie a l'une des plus grandes proportions d'étudiants étrangers par rapport aux nationaux dans le monde universitaire, avec près d'un étudiant étranger pour 10 étudiants locaux. Cela crée un environnement propice et compétitif pour l'apprentissage et le partage d'expériences », a déclaré le ministre.

« Nos atouts académiques augmentent, comme en témoignent les meilleurs classements des établissements, les meilleurs classements des matières, le nombre croissant de publications et de citations, ainsi que la solidité du monde universitaire. Cinq de nos universités publiques figurent sur la liste des 350 meilleures au monde, et treize matières sont sur la liste des 100 meilleures. Nous nous classons à la 30e place en études de développement et à la 37e en génie électrique et électronique (les deux à l'université de Malaya), à la 46e place en génie chimique (Universiti Sains Malaysia), et à la 45e en sciences agricoles (Universiti Putra Malaysia), tandis que la réputation académique de la faculté de médecine de l'université de Malaya se classe à la 48e place. Nos académiciens ont été reconnus et répertoriés sur la liste des « esprits scientifiques les plus influents de la planète en 2015 » par Thomson Reuters ; 14 académiciens sont parmi le « 1 % de recherches les plus citées au niveau mondial » par Thomson Reuters. Près de 41 % des publications portant sur la banque et les finances islamiques (2005-2014) émanent de Malaisie.

« Nous sommes en train de transformer notre pédagogie en une approche holistique de l'apprentissage. Nous encourageons les initiatives d'enseignement flexibles, tout en renforçant les liens avec l'industrie, les connaissances pratiques, le bénévolat et la technologie. Tout ceci va nous mener à former des diplômés équilibrés, entrepreneuriaux et dotés d'une vision universelle.

« Dans notre panorama dynamique, nous avons aussi des campus délocalisés de 10 universités de renommée mondiale, dont 3 sont classées parmi les 100 meilleures au monde. Nous avons aussi récemment créé l'Asia School of Business en collaboration avec la prestigieuse MIT Sloan School of Management, afin d'apporter une formation de qualité aux futurs dirigeants. Cela facilite un accès pratique et abordable au nec plus ultra des éducations américaine, britannique et australienne.

« La Malaisie est, sans aucun doute, une destination très attirante pour les études, auprès des étudiants des pays membres de l'OIC et du monde entier. Education Malaysia Global Services (EMGS) est notre centre unifié pour les services aux étudiants étrangers et la promotion mondiale de l'enseignement en Malaisie. Nous nous efforçons d'apporter nos meilleurs services à la communauté des 122 061 étudiants étrangers provenant de plus de 160 pays et qui étudient dans nos écoles et universités. Nous apprécions la diversité qu'ils apportent au paysage multiculturel de la Malaisie. Nous sommes actuellement classés à la 12e place mondiale des destinations préférées pour les études (UNESCO), et allons continuer à nous appuyer sur nos forces et nos compétences en tant que centre d'éducation mondial », a déclaré le ministre. Contact : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir. .

FIN/INFOSPLUSGABON/MOP/GABON 2017

© Copyright Infosplusgabon