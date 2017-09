Congo : Arrestation de deux trafiquants d’ivoire

02 Septembre 2017

LIBREVILLE, 2 septembre (Infosplusgabon) - Les agents de la direction départementale des Eaux et Forêts et de la Gendarmerie nationale de Dolisie, troisième ville du Congo, au sud du pays, ont mis aux arrêts deux trafiquants d'ivoire de nationalité congolaise, a annoncé la radio publique.

Les deux délinquants, âgés de 40 ans et 28 ans, ont été pris en flagrant délit avec huit défenses d'éléphant débitées en 21 morceaux. Le tout fait environ 45 kg, précise la source, qui affirme que ces individus seraient de grands trafiquants d’ivoire dont la source d’approvisionnement serait le Gabon.

L’un de ces prévenus serait le fournisseur et l’autre un chauffeur assurant le transport du butin du district de Banda jusqu’à Dolisie, la ville où la vente devrait se faire auprès des clients potentiels.

Les deux délinquants arrêtés ont reconnu les faits qui leur sont reprochés, à savoir la détention, le transit et la tentative de commercialisation de 21 morceaux d’ivoire, soit huit défenses, représentant environ cinq éléphants tués. Ils seront déférés à la Maison d’Arrêt de Dolisie en attendant leur procès au cours duquel ces prévenus vont répondre de leurs actes devant la justice congolaise. Ils risquent des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement ferme.

Cette arrestation traduit la volonté du Congo qui s’est engagé à protéger ses ressources naturelles conformément aux textes réglementant ce secteur. Cette volonté du Congo a été une fois de plus démontrée en 2015 lors de la Conférence Internationale sur l’exploitation illégale et le trafic illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d’Afrique tenue à Brazzaville, conférence au cours de laquelle, le président congolais, Denis Sassou N’Guesso, et son homologue tchadien, Idriss Déby Itno, avaient assisté à la destruction, par le feu, d'un stock frauduleux de cinq tonnes de pointes d’ivoire.

Vu l’ampleur de la pression qui pèse sur les éléphants, l’implication de tous pour dénoncer les trafiquants auprès des autorités compétentes et l’application rigoureuse de la loi congolaise en matière de crime faunique deviennent des actions très importantes pour la lutte contre le braconnage et le trafic des produits fauniques.

L’éléphant fait partie des espèces intégralement protégées en République du Congo. L’article 27 de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires interdit : ‘’ l’importation, l’exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces intégralement protégées; leurs trophées sont également strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l’administration des Eaux et Forêts pour les besoins de la recherche scientifique’’.

